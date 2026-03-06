روبرت سانشيز غادر "محبطًا للغاية" بسبب قرار ليام روزينيور المثير للجدل، حيث يزعم مدرب تشيلسي أنه لا يمتلك لاعبًا رقم 1

وحول ما إذا كان من غير المجدي تغيير حارس المرمى، حيث الاستمرارية غالباً ما تكون عاملاً أساسياً، قال روزينيور: "نعم، الاستمرارية مهمة، لكن الفوز في مباريات كرة القدم مهم أيضاً. هناك طرق مختلفة، حديثة أو تقليدية. سأختار الفريق الذي أعتقد أنه الأفضل للفوز في كل مباراة. لا أعتقد أنني احتفظت بنفس التشكيلة الأساسية منذ أن جئت إلى هنا. يمكن للناس أن يقولوا إنك بحاجة إلى الاستمرارية - إذا خسرنا، فذلك لأننا لم نكن كافيين؛ إذا فزنا، فهذا هو القرار الصحيح.

"اتخذت قرارًا بشأن مباراة أستون فيلا أعتقد أنه ثبت صوابه. آمل أن أتخذ المزيد من القرارات الصائبة في المستقبل".