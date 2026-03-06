Getty Images Sport
روبرت سانشيز غادر "محبطًا للغاية" بسبب قرار ليام روزينيور المثير للجدل، حيث يزعم مدرب تشيلسي أنه لا يمتلك لاعبًا رقم 1
روزينيور يدعم سانشيز رغم استبعاده من تشيلسي
وفي معرض حديثه عن الضغط المتزايد على حارس مرماه، أشاد روزينيور برد فعل سانشيز على استبعاده. وشرح قائلاً: "لقد كنت صادقاً للغاية مع روب. كان محبطاً للغاية لعدم مشاركته في المباراة، وهو ما أتوقعه من كل لاعب، سواء كان حارس مرمى أو لاعب ميدان. لكن الطريقة التي استجاب بها روب في التدريبات، والطريقة التي دعم بها فيليب - في الإحماء، وفي غرفة الملابس - كانت رائعة".
لا يوجد لاعب رقم 1 راسخ في ستامفورد بريدج
وفي معرض مناقشة ما إذا كان لديه حارس مرمى رقم 1، أضاف روزينيور: "بالنسبة لي، بصراحة، أنظر إلى مركز حارس المرمى بشكل مختلف في كل مباراة. أريد أن تكون هناك منافسة في كل منطقة من الملعب. أعلم أنه من المعتاد، إذا كان هناك تغيير في حارس المرمى، أن يفترض الناس أنه أصبح الآن الحارس رقم 1. لكن هذا ليس هو الحال. سنختار - وأنا سأختار - أفضل فريق لكل مباراة. فيليب [يورجنسن، الذي حل محل سانشيز في الفوز 4-1 على أستون فيلا] لم يكن ينتظر - كان يعمل من أجل فرصته. أعتقد أنه استغلها جيدًا جدًا. لكن روب قدم أداءً رائعًا أيضًا".
هل يمكن أن يضر تناوب حراس المرمى بفريق تشيلسي؟
وحول ما إذا كان من غير المجدي تغيير حارس المرمى، حيث الاستمرارية غالباً ما تكون عاملاً أساسياً، قال روزينيور: "نعم، الاستمرارية مهمة، لكن الفوز في مباريات كرة القدم مهم أيضاً. هناك طرق مختلفة، حديثة أو تقليدية. سأختار الفريق الذي أعتقد أنه الأفضل للفوز في كل مباراة. لا أعتقد أنني احتفظت بنفس التشكيلة الأساسية منذ أن جئت إلى هنا. يمكن للناس أن يقولوا إنك بحاجة إلى الاستمرارية - إذا خسرنا، فذلك لأننا لم نكن كافيين؛ إذا فزنا، فهذا هو القرار الصحيح.
"اتخذت قرارًا بشأن مباراة أستون فيلا أعتقد أنه ثبت صوابه. آمل أن أتخذ المزيد من القرارات الصائبة في المستقبل".
بلوز يواجه اختبار وريكسهام في كأس الاتحاد الإنجليزي
المباراة التالية لفريق روزينيور ستكون مع فريق وريكسهام المتصدر لدوري الدرجة الثانية في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. واجه البلوز الفريق الويلزي مرتين في الموسم التحضيري خلال السنوات القليلة الماضية، وفاز عليه 5-0 في 2023 قبل أن يتعادل 2-2 في 2024، وسيكون المرشح الأوفر حظًا للفوز في مباراة السبت.
