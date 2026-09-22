روبرتو مانشيني يتحدث عن "خيانته" ويتعهد باستعادة محبة جماهير إيطاليا بعد انتقاله المثير للجدل إلى السعودية!

صدم مانشيني الوسط الكروي الإيطالي في أغسطس 2023 عندما استقال بشكل مفاجئ من منصبه، لينتقل بعد أسبوعين فقط لتولّي تدريب منتخب السعودية. لقد ترك ذلك الرحيل المفاجئ مرارة في نفوس الجماهير، خاصة أنه جاء بعد وقت قصير نسبيًا من التتويج الأوروبي المجيد على أرض ملعب ويمبلي عام 2021.

وبعد فترة كئيبة شهدت غياب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، اختار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعادة تعيين المدرب في يوليو الماضي. وقد أُسندت إليه المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة إحياء تشكيلة تمرّ بأزمة وقيادتها للخروج من حالة التخبط الراهنة.



