روبرتو مارتينيز يتطرق إلى المخاوف بشأن لياقة كريستيانو رونالدو، حيث يطالب مدرب البرتغال بـ«أعلى المعايير للجميع» قبل كأس العالم 2026

بعد أن سجل 143 هدفاً في 226 مباراة منذ ظهوره الأول مع منتخب البرتغال عام 2003، وصل رونالدو إلى مرحلة أصبحت فيها أي إصابة بسيطة تثير التساؤلات حول احتمال اعتزاله في نهاية المطاف. وفي معرض حديثه عن استمرارية القائد، أضاف مارتينيز: "إنه يعاني من إصابة طفيفة، ومن المرجح أن يعود للعب والتدريب الأسبوع المقبل. إنها ليست إصابة خطيرة. كريستيانو هو قائدنا؛ إنه لاعب مهم للغاية. كان قائدنا في دوري الأمم ويؤدي دورًا كبيرًا في الثلث الأخير من الملعب، تلك الحركة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف مارتينيز بشأن الموعد المحتمل لتقاعد رونالدو: "لا نعرف. من الصعب القول. تعلمت بسرعة ألا أحاول التنبؤ بالمستقبل مع كريستيانو. إنه يركز على أن يكون الأفضل في الوقت الحالي. لا يضع خططاً للمستقبل".