Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final
روبرتو مارتينيز يتطرق إلى المخاوف بشأن لياقة كريستيانو رونالدو، حيث يطالب مدرب البرتغال بـ«أعلى المعايير للجميع» قبل كأس العالم 2026

سعى روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، إلى تهدئة المخاوف بشأن لياقة كريستيانو رونالدو بعد أن أبعدت إصابة في أوتار الركبة المهاجم الأسطوري عن معسكر المنتخب الدولي في مارس. ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عنصرًا أساسيًا في خطط «السيليساو» في إطار استعداداتها للمشاركة في بطولة كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي، في أمريكا الشمالية. وأكد مارتينيز أن العقلية الفذة للقائد وسجله التهديفي الرائع يضمنان له مكانًا ثابتًا في التشكيلة.

    لم يتم استدعاء رونالدو للمشاركة في مباريات التحضير لكأس العالم ضد المكسيك والولايات المتحدة بسبب الإصابة. فقد تعرض رونالدو لمشكلة عضلية أثناء مشاركته مع فريق «النصر»، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، في 28 فبراير، مما أثار مخاوف بشأن قدرته على التحمل في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية. ويخضع اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً حالياً لتدريبات منفصلة عن المجموعة الرئيسية في الرياض، وكان غيابه عن فترة التوقف الدولية إجراءً احترازياً. ومع ذلك، أوضح مارتينيز أن الإصابة طفيفة، مشيراً إلى أن الحالة البدنية للمهاجم لا تزال تخضع للمراقبة اليومية لتلبية التوقعات الصارمة للفريق.

  Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    وتحدث مارتينيز عن الأهمية المستمرة لرونالدو في المنتخب الوطني قائلاً: "كريستيانو هو قائدنا، ونموذج يحتذى به، ولاعب يتمتع بشغف حقيقي. إنه ليس مجرد لاعب يبلغ من العمر 41 عاماً؛ بل هو لاعب يتوق إلى التحسن يومًا بعد يوم. إنه يثبت أنه قائد مثالي ومصدر إلهام للاعبين الأصغر سنًا، وشخص يرشدهم إلى الطريق الصحيح ويجسد قيمنا. وعلى أرض الملعب، سجل 25 هدفاً في آخر 30 مباراة. نحن نقيّم اللاعبين يومياً، في كل حصة تدريبية، والمعايير في المنتخب الوطني هي الأعلى للجميع".

    بعد أن سجل 143 هدفاً في 226 مباراة منذ ظهوره الأول مع منتخب البرتغال عام 2003، وصل رونالدو إلى مرحلة أصبحت فيها أي إصابة بسيطة تثير التساؤلات حول احتمال اعتزاله في نهاية المطاف. وفي معرض حديثه عن استمرارية القائد، أضاف مارتينيز: "إنه يعاني من إصابة طفيفة، ومن المرجح أن يعود للعب والتدريب الأسبوع المقبل. إنها ليست إصابة خطيرة. كريستيانو هو قائدنا؛ إنه لاعب مهم للغاية. كان قائدنا في دوري الأمم ويؤدي دورًا كبيرًا في الثلث الأخير من الملعب، تلك الحركة داخل منطقة الجزاء".

    وأضاف مارتينيز بشأن الموعد المحتمل لتقاعد رونالدو: "لا نعرف. من الصعب القول. تعلمت بسرعة ألا أحاول التنبؤ بالمستقبل مع كريستيانو. إنه يركز على أن يكون الأفضل في الوقت الحالي. لا يضع خططاً للمستقبل".

  Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro League

    عودة حاسمة إلى الإيقاع

    من المتوقع أن يعود رونالدو للعب مع فريق «النصر» في مباراة يوم الجمعة ضد «النجمة»، في خطوة تمثل بداية انطلاقة أخيرة على الصعيد المحلي لضمان وصوله إلى أفضل مستويات لياقته البدنية قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب البرتغالي في كأس العالم، التي ستقام في هيوستن يوم 17 يونيو. ومن المتوقع أن يقود منتخب بلاده في مجموعة صعبة تضم أوزبكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى إما جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جامايكا.

