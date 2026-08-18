"تزوج مغربية ثم تردد على داعية شهير".. ما حقيقة اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام؟

وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "haberler" التركية، مفاجأة من العيار الثقيل عن النجم البرازيلي المعتزل روبرتو كارلوس؛ الذي مثّل العملاق المحلي فنربخشه من 2007 إلى 2010، بعد كتابة التاريخ مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

الصحيفة أكدت اليوم الثلاثاء، أن الأخبار الحالية تُشير إلى أعتناق كارلوس الإسلام، خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب ما نشرته الصحيفة.. نطق النجم البرازيلي المعتزل "الشهادة"، قبل 4 أسابيع من الآن تقريبًا؛ وذلك خلال لقاء مع الشيخ والداعية الإسلامي جهاد حمادة.

حمادة المُقيم في ساو باولو؛ هو أحد أبرز الشخصيات المعروفة في المجتمع الإسلامي، بدولة البرازيل.