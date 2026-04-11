روبرتو دي زيربي يوجه نصيحة غريبة لنجوم توتنهام بأن يلعبوا كما كانوا يفعلون تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو، في الوقت الذي يتعهد فيه المدرب الجديد للفريق بالبقاء «لفترة طويلة»

تتمحور الخطة التكتيكية لدي زيربي حول التركيز الشديد على الاستحواذ على الكرة واللمسة الهجومية، وهما صفتان يعتقد أنهما بلغتا ذروتهما خلال المراحل الأولى من فترة تولي بوستيكوغلو المسؤولية. قال دي زيربي: «أريد الاحتفاظ بالكرة. أريد أن أرى مرة أخرى فريق توتنهام الذي شاهدته مع بوستيكوغلو». في موسمي الثاني في برايتون، كان بوستيكوغلو هنا مع الكثير من هؤلاء اللاعبين وكان الفريق أحد أفضل الفرق من حيث جودة اللعب. مع بيدرو بورو، وديستيني أودوجي، وميكي فان دي فين، وكريستيان روميرو، ومع هذا الفريق، أود أن أرى ذلك مرة أخرى. إن جوهر هذا النادي، وهذا الفريق، هو البحث عن المرمى، وتسجيل الأهداف!"

"في خطتي بالتأكيد هناك فكرة البقاء لفترة طويلة. محاولة وضع توتنهام - وأنا لا أتحدث عن الألقاب لأن الوقت ليس مناسبًا الآن - ولكن وضع توتنهام ليبقى في مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأن كل شيء موجود هنا للوصول إلى هذا المستوى."