روبرتو دي زيربي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع توتنهام ليحل محل إيغور تودور في منصب المدير الفني
الانعطافة المفاجئة
تحرك نادي شمال لندن بسرعة لملء الفراغ الذي خلفه تودور، الذي انتهت فترة توليه المنصب مؤقتًا يوم الأحد بعد 44 يومًا فقط وسبع مباريات كارثية قاد خلالها الفريق. ووفقًا لجيانلوكا دي مارزيو، توصل دي زيربي وتوتنهام إلى اتفاق مبدئي، حيث أعطى المدرب السابق لمارسيليا موافقته النهائية على الانتقال بعد أقل من شهرين من مغادرته فرنسا. وفي حين أن إدارة توتنهام كانت قد حددت في الأصل المدرب البالغ من العمر 46 عامًا كهدف رئيسي لفصل الصيف، إلا أن وضع النادي غير المستقر في الدوري - حيث يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن الفرق الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز - أجبرهم على التعجيل بتعيينه.
التقدم نحو إبرام اتفاق مدته خمس سنوات
على الرغم من أن دي زيربي لم يصل إلى لندن بعد، إلا أن الإطار العام لمشروع طويل الأمد قد تم وضعه بالفعل. يعكس عرض العقد الذي يمتد لخمس سنوات الرغبة في الاستقرار، حيث يرى مجلس الإدارة أن المدرب السابق لفريق برايتون هو المرشح المثالي لتطبيق فلسفة تدوم طويلاً. وفقاً لـ"سكاي سبورتس"، استمرت المناقشات يوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيل طاقمه الفني، حيث يسعى النادي للتوصل إلى اتفاق شامل هذا الأسبوع لضمان تمكن المدرب الجديد من السفر إلى المملكة المتحدة وبدء العمل قبل عودة العديد من اللاعبين الرئيسيين من مهامهم الدولية.
مغامرة كبيرة؟
يمثل تعيين دي زيربي مغامرة تكتيكية كبيرة لفريق يخوض معركة شرسة للبقاء في الدوري. ويشتهر المدرب البريشاني بفلسفته المعقدة القائمة على الاستحواذ على الكرة، وقد عانى تاريخياً من صعوبة في تطبيق أفكاره بسرعة عند توليه مهام التدريب في منتصف الموسم. خلال فترة عمله في برايتون، فشل في الفوز بأي من مبارياته الخمس الأولى، كما شابت فترات عمله السابقة في منتصف الموسم مع بينيفينتو وباليرمو سلسلة طويلة من المباريات دون فوز. يراهن توتنهام بشكل أساسي على أن أسلوبه المتميز "دي زيربي بول" يمكن أن يظهر على الفور لإنقاذ موسمهم.
اختبار قاسٍ للبقاء
يستعد دي زيربي لخوض أول مباراة له على مقاعد البدلاء مع توتنهام في الرحلة الحاسمة إلى ساندرلاند يوم 12 أبريل، وهي مباراة قد يؤدي فيها أي نتيجة بخلاف الفوز إلى انزلاق «السبورز» إلى منطقة الهبوط. تمثل هذه المباراة بداية سلسلة من سبع مباريات متتالية تختتم موسم 2025-2026، والتي قد تكون بمثابة الاختبار النهائي لقدرة الإيطالي على غرس نظام تكتيكي معقد في فريق يفتقر حالياً إلى الثقة.