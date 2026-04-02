روبرتو دي زيربي يتعهد لمشجعي توتنهام بالبقاء في الدوري بعد توليه «التحدي الكبير»
التزام طويل الأمد رغم احتمال حدوث انخفاض
أكد دي زيربي أنه سيبقى في توتنهام حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد توقيعه عقدًا مدته خمس سنوات وصفه بأنه «التحدي الأهم» في مسيرته المهنية. وقد تم التعاقد مع المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا لإنقاذ موسم خرج عن السيطرة، حيث لا يفصل توتنهام سوى نقطة واحدة عن منطقة الهبوط مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم.
وأكد الإيطالي التزامه خلال أول خطاب رئيسي له أمام المشجعين. وقال دي زيربي لقنوات النادي الإعلامية: "وقعت عقداً لمدة 5 سنوات لأن هذا يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي، وسأكون مدرب توتنهام الموسم المقبل، مهما حدث".
- AFP
الثقة في التشكيلة الحالية
على الرغم من الوضع الحرج للفريق في الدوري، يصر دي زيربي على أن التشكيلة الحالية تمتلك مواهب من الطراز العالمي. وأشار المدرب البالغ من العمر 46 عامًا إلى أن مهمته الأساسية هي مهمة نفسية بقدر ما هي تكتيكية.
"أنا أؤمن باللاعبين. أعتقد أننا يجب أن نتذكر من نحن، ومن هم اللاعبون، لأن لدينا لاعبين كبار جدًا. وعلينا أن نعمل بثقة فيهم وفي قدراتهم. عليهم أن يظهروا ما اعتادوا على لعبه"، أوضح دي زيربي. "شاهدت الكثير من المباريات، خاصة في الفترة الأخيرة. أعرف اللاعبين جيدًا. أحب كرة القدم، لذا أشاهد العديد من المباريات أسبوعيًا. أعرف كل شيء، وأعلم أن توتنهام يمر بفترة صعبة. لكنني أعرف جيدًا أنها فترة صعبة. إنها فترة صعبة للجميع في توتنهام. أعتقد أن لدينا القدرات المناسبة للخروج من هذه الفترة".
التطرق إلى الفلسفة التكتيكية
نظرًا لسمعته بأسلوبه القائم على الاستحواذ الذي يتسم بالمخاطرة الكبيرة والمكاسب الكبيرة، سُئل دي زيربي عما إذا كان سيطبع بصمته على الفريق فورًا في ظل خطر الهبوط.
فأجاب: "أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن فلسفتي في كرة القدم. أنا هنا الآن، في نهاية الموسم، لأننا يجب أن نفوز بالمباريات. وفي كرة القدم، أسلوب اللعب والتوزيع التكتيكي مهمان... لكن الأمر يتعلق بالعقلية، وأود أن أساعد اللاعبين على الوصول إلى أفضل عقلية يمكننا إظهارها".
- Getty/GOAL
نداء حشد للسبع مباريات المتبقية
مع اقتراب موعد الرحلة الحاسمة إلى سندرلاند، دعا دي زيربي إلى التوحد بين الملعب والمدرجات. وهو يدرك تمامًا الضغوط التي تحيط بالنادي، لكنه يؤكد أن الجهد الجماعي هو السبيل الوحيد لخوض الشهر الأخير من الموسم.
وقال: "الجماهير في المباريات السبع الأخيرة، خاصة في هذه اللحظة، لها دور حاسم. علينا أن نكون معاً، وعليهم أن يظلوا قريبين من اللاعبين، وعلى اللاعبين أن يظهروا العقلية والموقف الصحيحين ليرضوا الجماهير ويقدموا لهم ما يريدون رؤيته على أرض الملعب. لأنني أعتقد أنه بعد هذه المرحلة من الموسم، يمكننا أن نصبح فريقاً عظيماً في المستقبل".