روبرتو دي زيربي، مرحبًا بك في مهمتك المستحيلة! كيف يمكن لتوتنهام أن يتجنب الهبوط رغم موسمه الكابوسي

إذا اضطررت إلى تعيين ثلاثة مدربين دائمين مختلفين في نفس الموسم، فهذا على الأرجح مؤشر على أن الأمور لم تسر وفق الخطة الموضوعة. وفي حالة توتنهام هوتسبير، الفائز بدوري أوروبا عام 2025، لم يكن من الممكن أن تسير هذه الحملة بشكل أسوأ من ذلك. فقد أدى سعي النادي إلى أن يصبح فريقًا أكثر خبرةً تحت قيادة توماس فرانك إلى تشكيل تشكيلة سيئة للغاية تعرضت للسرقة والخداع في كل منعطف.

تم إقالة فرانك في فبراير، بعد شهرين من إدراك الجميع أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من طاقته، وحل محله إيغور تودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل، لكنه يتمتع بسجل حافل في إنقاذ المواسم بصفته «رجل الإطفاء». لم يتمكن من الفوز بأي مباراة من المباريات الخمس التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وغادر المنصب بالتراضي.

وبالتالي، يقع العبء الآن على عاتق روبرتو دي زيربي لإنقاذ توتنهام من سيناريو الهبوط الكارثي، بعد أن تراجع الفريق اللندني إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أثار تعيين الإيطالي موجات من الاستياء بين جماهير النادي التي كانت منقسمة بالفعل، ومن المحتمل أن تظهر نقاط خلاف أخرى في المستقبل في هذا الصدد. باختياره قبول هذه المهمة، دخل دي زيربي في واحدة من أغرب المواقف في عالم كرة القدم - ومع ذلك، قد يتمكن من الحفاظ على توتنهام في الدوري الممتاز.

    العقلية قبل الفلسفة

    في أول مقابلة له مع قنوات النادي، طُلب من دي زيربي أن يشرح «فلسفته» بالتفصيل. ونظراً لأن الفرق التي دربها سابقاً كانت جميعها تلعب كرة قدم جذابة، ولأن توتنهام يُعرف عموماً بأسلوبه الممتع وإن كان ساذجاً في بعض الأحيان، فقد كان هذا سؤالاً طبيعياً، لكن المدرب الإيطالي تجنبه.

    وقال: "أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن فلسفتي في كرة القدم. أنا هنا الآن، في نهاية الموسم، لأننا يجب أن نفوز بالمباريات. وفي كرة القدم، أسلوب اللعب والتكتيكات مهمة. [لكن] الأمر يتعلق بالعقلية، وأود أن أساعد اللاعبين على الوصول إلى أفضل عقلية يمكننا إظهارها".

    يبدو أن دي زيربي يدرك أن أداء توتنهام في المباريات السبع الأخيرة لن يكون مثالياً في كل جوانبه، بل إن الوقت قد حان الآن لإعادتهم إلى أفضل حالاتهم من الناحية النفسية، وهو ما أوضح تفاصيله في مقابلة مع NBC Sports.

    "أعتبر لاعبي توتنهام لاعبين جيدين جدًا، في العادة. هذه اللحظة صعبة جدًا بالنسبة لنا"، قال. "في هذه اللحظة، الجانب النفسي حاسم. لم يتبق سوى سبع مباريات وليس لدينا وقت كافٍ. لا أريد إعطاء الكثير من التعليمات. لقد تغير ثلاثة مدربين لهذا الفريق هذا الموسم، وأعتقد أنه يتعين عليهم بناء عقلية جديدة.

    "لدينا القدرات اللازمة للخروج من هذه الأزمة، لكن الجانب النفسي هو الأهم بالتأكيد".

    آخر مستجدات أزمة الإصابات

    عندما تولى تيودور مهامه في توتنهام في فبراير، أشار إلى أنه لم يواجه قط موقفًا مثل الذي ورثه للتو. ومن المرجح أن دي زيربي شعر بنفس الشعور في يومه الأول، بل وربما أسوأ من ذلك بعد أن تأكد هذا الأسبوع أن محمد كودوس، الذي حاول التعاقد معه في برايتون، قد يغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لانتكاسة.

    "لم يحالفني الحظ في البداية!" قال دي زيربي بصوت عالٍ. "كان كودوس في ذهني لاعباً حاسماً، خاصة في هذا المركز. لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام. أعتقد أن لدينا الكثير من المهاجمين الجيدين."

    عاد رودريغو بنتانكور إلى تدريبات الفريق لكنه ليس جاهزًا تمامًا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، بينما يواصل جيمس ماديسون تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي بعد أن ادعى تودور أن صانع الألعاب قد يعود قبل نهاية الموسم.

    لا يزال قائد المنتخب السويدي ديان كولوسيفسكي غائبًا بسبب مشكلة غامضة في الركبة، ومن غير المرجح أن يشارك ويلسون أودوبيرت مرة أخرى في عام 2026 بسبب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، وقد يكون اللاعب المخضرم بن ديفيز قد خاض آخر مباراة له مع النادي.

    ومع ذلك، أطلق دي زيربي نداءً تحفيزياً يوم الجمعة قائلاً: "لدينا ما يكفي للقتال واللعب وحصد النقاط".

    رفع المعنويات

    لم يكن مركز التدريب «هوتسبير واي» الواقع على أطراف شمال لندن مكانًا سعيدًا بشكل خاص خلال العامين الماضيين. فحتى أثناء مسيرة «توتنهام» نحو الفوز بلقب الدوري الأوروبي تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو الموسم الماضي، ألقى أداء الفريق السيئ في الدوري الإنجليزي الممتاز بظلاله على الأجواء، حيث تراجع الفريق إلى المركز السابع عشر.

    ومن الجدير بالذكر أن صحيفة "إندبندنت" ذكرت بالفعل أن العديد من لاعبي توتنهام "يحبون" الحصص التدريبية التي نظمها لهم دي زيربي حتى الآن. ويقال إن هناك تفهماً لأسباب إعجاب مدربين مثل بيب جوارديولا بأسلوبه التدريبي.

    هذا هو بالضبط النوع من التأثير الذي كان توتنهام يأمل فيه خلف الكواليس. يحتاج الفريق الآن إلى ترجمة هذا الشعور إلى نتائج على أرض الملعب. ولكن بالنظر إلى أن الأداء قد تبع اتجاه مدى سعادة الفريق، فإن هذه بلا شك علامة واعدة.

    بناء قاعدة متينة

    كان هناك رأي سائد مفاده أن كل ما يحتاجه توتنهام ليصبح أكثر صلابة في خط الدفاع هو أن يظل المدافعان الأساسيان كريستيان روميرو وميكي فان دي فين في كامل لياقتهما البدنية. حسناً، لقد كان اللاعبان متاحين في معظم مباريات «السبورز» هذا الموسم، ومع ذلك ازدادت الثغرات الدفاعية سوءاً.

    جزء من المشكلة، خاصة تحت قيادة فرانك، هو أن هذا الثنائي تم دفعه إلى أقصى حدوده. هذان لاعبان معتادان على اللعب في خط دفاعي متقدم مع الاستحواذ على الكرة، بدلاً من اللعب في خط دفاعي عميق والاكتفاء بالدفاع عن منطقة الجزاء.

    تتجلى ثقافة الخوف من الكرة هذه بشكل أفضل في الأرقام الصرفة. حسبت صحيفة "ذا أثليتيك" أن توتنهام تلقى 39 تسديدة من أخطاء، وهو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك لم يكن روميرو ولا فان دي فين من بين العديد والعديد من المذنبين الرئيسيين في تراكم هذا الرقم.

    سيؤدي أسلوب دي زيربي المعاكس لأسلوب فرانك إلى أخطاء أيضًا، ولكن طالما أن توتنهام لديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريد أن يلعب بها كرة القدم، فمنالمفترضأن يكون فريقًا أكثر تماسكًا في كلا طرفي الملعب.

    مع غياب غولييلمو فيكاريو لفترة قصيرة بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة فتق، من المقرر أن يعود الحارس الاحتياطي أنتونين كينسكي إلى التشكيلة الأساسية، ويستعد لظهوره الأول منذ مشاركته الكارثية التي استمرت 17 دقيقة ضد أتلتيكو مدريد.

    من الناحية النظرية، يشعر التشيكي براحة أكبر مع الكرة عند قدميه مقارنة بفيكاريو، ومن المفترض أن يكون أكثر ملاءمة لأسلوب كرة القدم الذي يتبعه دي زيربي طالما أنه يلعب على ملعب مروي بشكل جيد، لكن الأهم هو أن يتمكن دي زيربي من إعادة بناء ثقته بنفسه بشكل خاص.

    المنافسة في خط الوسط

    من بين لاعبي خط الوسط المتأخرين في توتنهام، هناك ثلاثة خيارات على وجه الخصوص جاهزة للعب في الحاضر والمستقبل.

    يعد أرشي جراي، اللاعب المتعدد المواهب، أحد المرشحين القلائل لجائزة أفضل لاعب في النادي لهذا العام - إذا لم تذهب الجائزة إلى الجماهير على غرار ما حدث مع كوينز بارك رينجرز في موسم 2012-13. في الوقت الذي تضاءل فيه الكاريزما والشخصية لدى فريق توتنهام، بدا جراي أكثر جرأة في مواجهة الموت، حيث قدم أفضل أداء له في الأوقات العصيبة.

    وجد تودور أن جراي يعمل بشكل جيد في مركز الوسط مع بابي ماتار سار، الذي يعد من بين اللاعبين الأكبر سنًا نسبيًا في الفريق، على الرغم من أنه لن يبلغ الـ24 عامًا حتى الموسم المقبل، حيث خاض 137 مباراة مع توتنهام. خلال المواسم الثلاثة الكاملة التي قضاها في الفريق الأول، بدا توتنهام دائمًا أكثر فاعلية مع وجود سار في التشكيلة الأساسية مقارنة بغيابه عنها، وذلك بفضل عدوانيته في كلا جانبي الملعب وقدرته على حمل الكرة إلى الثلث الأخير من الملعب.

    تعد عودة لوكاس بيرغفال من الإصابة دفعة في الوقت المناسب. مثل سار، فإن الشاب السويدي قادر على التغلب على العديد من اللاعبين بالمرواغة، على الرغم من أن فرانك أخطأ في تفسير ذلك على أنه سمة من سمات المهاجم. سيستخدم دي زيربي بالتأكيد بيرغفال في مركز أعمق.

    في مؤتمره الصحفي الأول يوم الجمعة، أشار دي زيربي أيضًا إلى إعجابه باللاعب كونور غالاغر الذي انضم للفريق في يناير، والذي لم يفز بأي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى توتنهام. وكشف الإيطالي: "أريد أن أرى مرة أخرى نفس غالاغر الذي أحببته في فترة تشيلسي".

    لا ينبغي على دي زيربي اللجوء إلى إيف بيسوما، الذي ينتهي عقده قريبًا، ولا إلى جواو بالينها، الذي يلعب على سبيل الإعارة، إلا في حالات الطوارئ القصوى. فهما ليسا أفضل من الخيارات الأخرى المذكورة، كما أنهما ليسا لاعبين مناسبين لمستقبل النادي على المدى الطويل.

    الهجوم هو الدفاع

    إن تعيين دي زيربي بدلاً من مدرب آخر لفترة قصيرة يشير إلى أن أحداً في النادي قد أدرك أخيراً أن مشاكل الفريق تتعلق بالهجوم بقدر ما تتعلق بالدفاع. نادراً ما بدا فريق «سبورز» بقيادة فرانك خطيراً، في حين لم يُظهر توتنهام بقيادة تودور بوادر الحياة إلا في فوزه 3-2 على أتلتيكو مدريد وتعادله 1-1 مع ليفربول.

    لكن التخلص من قيود مبدأ "الدفاع أولاً" سيكون مفتاحاً لإطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لهذا الفريق. استبعد تودور بشكل محير زافي سيمونز بعد أن أظهر أخيراً بعض بوادر الأمل، بينما حجز ماتيس تيل أخيراً مكاناً أساسياً في التشكيلة. أشار دي زيربي إلى كلا اللاعبين باعتبارهما من اللاعبين الذين يرغب في العمل معهم عن كثب، حيث كان الأخير هدفاً سابقاً له في مرسيليا.

    أمامهما، يوجد دومينيك سولانكي وريتشارليسون، وهما مهاجمان أثبتا جدارتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلاهما قادر على تسجيل أهداف متتالية خلال فترة قصيرة. يعني غياب كودوس أن راندال كولو مواني من المرجح أن يتم إشراكه في الجناح الأيمن، على الرغم من أن تودور وجد متعة نسبية في استخدام الظهير الأيمن بيدرو بورو ومهاراته الممتازة في التمرير والعبور من تلك المنطقة.

    أدرك توتنهام أخيرًا أنه سيتعين عليه القتال والكفاح للخروج من هذه الأزمة بصفته بطل قصته، بدلاً من ترك المباريات تفلت من يديه كمتفرج. يحتاج دي زيربي إلى السيطرة على عواطفه وتجنب المزيد من نوبات غضبه الشهيرة لمدة سبع مباريات فقط قبل إعادة ضبط الأمور مرة أخرى في الصيف. لا ينبغي أن يكون فريق توتنهام هذا من بين أسوأ ثلاثة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا لعبوا بمستواهم الحقيقي، فيجب أن ينجوا.

    سبع مباريات دون أن يطلقوا النار على أقدامهم، بدءًا من مباراة ساندرلاند خارج أرضهم يوم الأحد. ما مدى صعوبة ذلك؟ هيا يا توتنهام.

