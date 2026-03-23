روبرتو دي زيربي إلى توتنهام؟ مدرب برايتون ومارسيليا السابق مستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بشرط واحد

بعد العودة من فترة التوقف الدولية، يواجه توتنهام سباقًا صعبًا من سبع مباريات للحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز. الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق يوم الأحد بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست تركت «السبورز» عالقين في صراع الهبوط، حيث يحتلون المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة من 31 مباراة. أما الفريق الذي تغلب عليهم فقد صعد إلى المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، في حين يجلس وست هام في المركز الثامن عشر بفارق نقطة واحدة فقط عن توتنهام. يبدأ المسار المباشر للبقاء في الدوري في ساندرلاند، يليه مواجهة على أرضه ضد برايتون، قبل زيارة ولفرهامبتون المتذيل للترتيب برصيد 17 نقطة. ومع معاناة بيرنلي أيضًا برصيد 20 نقطة، يجب على توتنهام استعادة مستواه بسرعة.