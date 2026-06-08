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رمز العنف في حقبة مورينيو لن يخيف يامال ولا رافينيا.. لماذا قرر ريال مدريد إعادة بيبي بعد سنوات سيطرة برشلونة؟!
"الاستثنائي" يعود إلى البرنابيو
حصل بيريز رسمياً على ولاية رئاسية جديدة في نادي ريال مدريد، بعد فوزه في الانتخابات بنسبة 65% من مجموع الأصوات. وقد مهد هذا الفوز الطريق لعودة مورينيو، الذي كان قد أبرم اتفاقاً مبدئياً لتولي مقاليد الإدارة في النادي بشرط فوز بيريز على منافسه إنريكي ريكيلمي.
ورغم أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، إلا أن هذه الخطوة تعتبر مجرد إجراء شكلي، حيث يسعى النادي إلى إنهاء جفاف استمر لمدة عامين دون الفوز بأي لقب مقابل حصد برشلونة لبطولتي دوري متتاليتين.
بدأ مورينيو بالفعل نشاطه في سوق الانتقالات، حيث يُقال إن هناك محاولات جارية للتعاقد مع إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس. ومع ذلك، قد يكون تعيينه الأهم خارج الملعب، حيث يسعى إلى ضم شخصية تفهم الجينات الفريدة للنادي.
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بيبي يستعد لتولي منصب تدريبي
وفقًا لتقارير صحيفة «سبورت»، فإن أول إضافة بارزة إلى الجهاز الفني لمورينيو لن يكون سوى المدافع الأسطوري بيبي.
اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا، الذي اعتزل كرة القدم الاحترافية في عام 2024، يستعد لخطواته الأولى في عالم التدريب في النادي الذي قضى فيه عقدًا من الزمن كلاعب. يُذكر بيبي باعتباره أحد "جنود" مورينيو الأكثر ولاءً خلال الفترة التي قضياها معًا في العاصمة الإسبانية بين عامي 2010 و2013.
يُنظر إلى اللاعب الدولي البرتغالي السابق على أنه الجسر المثالي بين غرفة الملابس والإدارة. كان مورينيو مصمماً على أن يكون ضمن طاقمه عضو يتمتع بعلاقة شخصية عميقة مع "البلانكوس". وبينما توقع البعض أن يتولى ألفارو أربيلوا دوراً مماثلاً، إلا أن بيبي هو من تم اختياره للعودة إلى الحظيرة.
إرث من العزيمة والنجاح
تتميز مسيرة بيبي مع ريال مدريد بالتميز الدفاعي الدائم ولحظات من الحماس الشديد. خلال فترة لعبه التي استمرت 10 سنوات، كان حجر الزاوية في خط الدفاع، لكن مسيرته شهدت أيضًا بعض الجدل، مثل الحادثة الشهيرة التي وقعت عام 2009، والتي عوقب فيها بالإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب مشادة مع خافيير كاسكيرو وخوان أنخيل ألبين. وعلى الرغم من هذا الجانب المظلم، فإن خزانة ألقابه تثبت قيمته الهائلة للفريق.
لعب المدافع المخضرم 334 مباراة مع النادي وكان عنصراً أساسياً في التشكيلات التي حصدت ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. يعتزم مورينيو جلب العديد من أعضاء طاقمه السابق من بنفيكا، لكنه يعتقد أن كاريزما بيبي ومعرفته بخلفيات ريال مدريد ستكونان لا غنى عنهما.
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من المتوقع صدور تأكيد رسمي قريبًا
على الرغم من مرور بضع ساعات على إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لم يصدر ريال مدريد بعد أي بيان رسمي بشأن تعيين مورينيو. ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التأخير مجرد مسألة إجرائية، وأن الإعلان سيصدر في الأيام المقبلة.
مع عودة بيريز إلى السلطة وتولي مورينيو دفة القيادة، يتحول التركيز الآن إلى إعادة بناء فريق قادر على الإطاحة ببرشلونة. ويمثل ضم بيبي إلى الجهاز الفني عودة إلى العقلية التي يطلبها مورينيو من لاعبيه وموظفيه على حد سواء.
لماذا يعود بيبي إلى ريال مدريد؟ - رأي شخصي!
بشكل منفصل عن الجزء الخبري هنا، دعوني أنا المحرر العربي أدلي بدلوي فيما يتعلق بعودة بيبي، فبينما يرى البعض أن تلك العودة تمت هندستها حتى يثير الرعب في قلوب نجوم برشلونة، إلا أن هذا طرح ساذج نوعًا ما.
بيبي كان مرعبًا قبل سنوات، قبل تقنية الفيديو والتدقيق في سلوك اللاعبين وما إلى ذلك، أيام ليونيل ميسي الخجول وإنييستا المؤدب وكارليس بويول القائد الذي لا يستطيع أحد أن يكرهه، مع الوديع تيتو فيلانوفا والمدرب الذي لا يعرف كيف يتحدث في المؤتمرات "ساحة مورينيو المفضلة" بيب جوارديولا.
لكن نحن هنا نتحدث عن مجموعة مختلفة من اللاعبين، طورهم الوقت ونالت منهم صراعات وسائل التواصل الاجتماعي، ويقتاتون على استفزازات الخصوم.
جافي ولامين يامال ورافينيا وفيرمين لوبيز ليسوا من سيخشون عودة بيبي أو مورينيو أو قدوم صفقات جديدة للملكي.
إذًا لماذا يعود بيبي؟ الأقرب هو أن النجم البرتغالي سيكون سوط المدرب جوزيه مورينيو في غرف الملابس، والرجل الذي يقوم بالأعمال القذرة له، من توبيخ وعقاب وما إلى ذلك، ليكسر شوكة نجوم بحجم كيليان مبابي وفينسيوس جونيور وجود بيلينجهام، وأيًا من كان الذي قال بيريز أنه سيحاول ضمه مقابل 150 مليون يورو!