رمز العنف في حقبة مورينيو لن يخيف يامال ولا رافينيا.. لماذا قرر ريال مدريد إعادة بيبي بعد سنوات سيطرة برشلونة؟!

حصل بيريز رسمياً على ولاية رئاسية جديدة في نادي ريال مدريد، بعد فوزه في الانتخابات بنسبة 65% من مجموع الأصوات. وقد مهد هذا الفوز الطريق لعودة مورينيو، الذي كان قد أبرم اتفاقاً مبدئياً لتولي مقاليد الإدارة في النادي بشرط فوز بيريز على منافسه إنريكي ريكيلمي.

ورغم أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، إلا أن هذه الخطوة تعتبر مجرد إجراء شكلي، حيث يسعى النادي إلى إنهاء جفاف استمر لمدة عامين دون الفوز بأي لقب مقابل حصد برشلونة لبطولتي دوري متتاليتين.

بدأ مورينيو بالفعل نشاطه في سوق الانتقالات، حيث يُقال إن هناك محاولات جارية للتعاقد مع إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريس. ومع ذلك، قد يكون تعيينه الأهم خارج الملعب، حيث يسعى إلى ضم شخصية تفهم الجينات الفريدة للنادي.