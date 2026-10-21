هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

"سيقدم برنامج وليد الفراج" .. حالة "إجماع" للدفاع عن رونالدو بعد ركلة نيوم الضائعة!

كريستيانو رونالدو
النصر
النصر ضد نيوم
نيوم
دوري روشن السعودي

خبراء يتفقون على قيمة النجم البرتغالي

سواء نجح في التسجيل أم لا، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر المشهد دائمًا، وهذا ما حدث في مباراة الفريق أمام نيوم في دوري روشن السعودي.

النصر نجح في تحقيق الفوز على نيوم بهدف دون رد، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث سجله جواو فيليكس، بينما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هل يفرض نفسه على الفريق؟


    وعن ما قدمه رونالدو في المباراة، شهد برنامج "روتانا سبورت مع وليد" بتقديم الإعلامي المعروف وليد الفراج، حالة من النقاش حول أحقية كريستيانو في التواجد مع فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو.

    وعندما ظهر السؤال الأبرز حول ما إذا كان رونالدو يستحق اللعب مع النصر حاليًا أم لا، قال الناقد السعودي عماد السالمي:"لا أعرف ما يحدث داخل النصر حتى أعرف إذا كان يفرض نفسه على الجميع في الفريق أم لا، ليس لدي أي معلومات ولكن لو أخرجته من الملعب من سيدخل مكانه؟".

    ومن جانبه تدخل محمد العنزي في الحوار قائلًا:" لا توجد مشكلة لو أخرجتنا جمعيًا من الاستوديو حتى يدخل كريستيانو بدلًا منا، ولا توجد مشكلة من تقديمه للبرنامج بدلًا من أبو بدر".

    وأوضح:"قيمة رونالدو تبقى موجودة مهما أضاع من فرص، لا يمكن تحميله كل شيء، لدي الكثير من التحفظات على المدرب أنجي بوستيكوجلو، الفريق بأكمله منزوع الشغف والشخصية والحماس".



  • تاريخه يتحدث عنه

    وفي هذا السياق، قال الإعلامي عدنان جستنيه:"رونالدو لا يفرض نفسه بالإجبار، بل بتاريخه ونجوميته وقدرته على صناعة الفارق من لمسة واحدة فقط".

    وأما ناصر الهويدي:"شاهدنا الجماهير الكويتية تتهافت على تذاكر كأس السوبر السعودي بسببه، رونالدو قيمة كبيرة، والحديث عن دخوله الفريق فرضًا وأن دوره أصبح سلبيًا فهذا انتقاص كبير".

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    من يلعب بدلًا منه؟

    وهنا عاد عماد السالمي:"هل هو عبء على الفريق؟ من سيلعب مكانه؟ عبد الله الحمدان؟ الأخير لو لعب نصف مباراة من التي يقدمها كريستيانو ستجد الجميع يطالب بعودة البرتغالي للفريق".

    واستكمل:"يجب علينا التحلي بالواقعية في هذا الأمر، من الصعب وضع رونالدو على دكة البدلاء وإدخال الحمدان بدلًا منه، لديه لمسة أخيرة تغير كل شيء وتصنع الفارق، وتذكروا هذا اليوم الذي سيعود فيه كل من رونالدو للتغني به عندما يعرف الجميع قيمته".

    وخلال حديثه تطرق السالمي إلى تغيير خطة أنجي بوستيكوجلو والمكان الذي لعب به رونالدو، بسبب اعتماد مدرب النصر على خطة 4/4/2 لإصابة الفرنسي كينجسلي كومان.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • اقتراح لحل الأزمة

    وفي نهاية النقاش، تحدث الناقد محمد العنزي قائلًا:"من المفترض أن يلعب رونالدو في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بدلًا من اللعب كأساسي، لأن العمر له دور في مستواه، قيمته ثابتة وأثق بقدرته على حسم المباريات للنصر".

    وأشار إلى أن عمر رونالدو "41 سنة" لا يتعلق أبدًا بإضاعته للفرص، مؤكدًا أن الأمر يعتمد بشكل كبير على التوفيق من عدمه.


المباريات التالية
الفيصلي

الفيصلي

دوري روشن السعودي

23 أكتوبر 2026

النصر

النصر

نيوم

نيوم

دوري روشن السعودي

24 أكتوبر 2026

أبها

أبها