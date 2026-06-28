شارك فيه ميسي ومبابي .. 22 نجمًا يصنعون رقمًا قياسيًا لا ينسى في كأس العالم 2026!

واكتملت معالم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم، فيما ودّع ستة عشر منتخبًا البطولة، وهم "كوريا الجنوبية، تشيكيا، قطر، إسكتلندا، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، إيران، نيوزيلندا، أوروجواي، السعودية، العراق، الأردن، أوزبكستان، بنما".

وتستهل مرحلة الأدوار الإقصائية من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تنطلق من اليوم "الأحد"، من دور الـ32، حيث تأتي روزنامة المراحلة المقبلة، على النحو التالي..

* مباريات دور الـ32: من 28 يونيو إلى 3 يوليو.

* مباريات دور الـ16: من الرابع إلى السابع من يوليو.

* مباريات ربع النهائي: من التاسع إلى الحادي عشر من يوليو.

* مباراتي نصف النهائي: 14-15 يوليو.

* مباراة المركز الثالث: 18 يوليو.

* المباراة النهائية: 19 يوليو.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الإقصائية الأولى من مونديال أمريكا الشمالية، مواجهات بين ألمانيا وباراجواي، فرنسا والسويد، جنوب إفريقيا وكندا، هولندا والمغرب، البرتغال وكرواتيا، إسبانيا والنمسا، الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، بلجيكا والسنغال، البرازيل واليابان، كوت ديفوار والنرويج، المكسيك والإكوادور، إنجلترا والكونغو، الأرجنتين وكاب فيردي، أستراليا ومصر، سويسرا والجزائر، كولومبيا وغانا.