Goal.com
مباشرالتذاكر
World Cup selection debates GFXGetty/GOAL
Tom Maston

رفيق ميسي وأزمة بيلينجهام وحيرة أنشيلوتي.. صداع التشكيل الأساسي يضرب 6 مدربين قبل مونديال 2026!

التحليل الفني
كأس العالم
إنجلترا
جود بيلينجهام
مورجان روجرز
البرازيل
إندريك
ايجور تياجو
ماثيوس كونيا
فرنسا
ريان شرقي
إسبانيا
دافيد رايا
أوناي سيمون
جوان جارسيا
الأرجنتين
لاوتارو مارتينيز
خوليان ألفاريز
ألمانيا
كاي هافرتيس
دينيز أونداف
نيك ولتيماد
فقرات ومقالات

لم يتبق سوى أيام قليلة، وحمى كأس العالم تجتاح العالم بأسره مع توجه منتخبات من 48 دولة إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمشاركة في أكبر بطولة نظمتها الفيفا على الإطلاق. ويضع المدربون اللمسات الأخيرة على خططهم استعدادًا للجولة الافتتاحية من مباريات المجموعات، لكن لا يزال أمام بعضهم قرارات مصيرية يتعين اتخاذها.

تفصلنا الآن أيام قليلة عن الحدث الأبرز، وحمى كأس العالم تجتاح الكرة الأرضية مع وصول منتخبات من 48 دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا للمشاركة في أكبر بطولة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم على الإطلاق. يضع المدربون خططهم النهائية قبل الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، ولكن بالنسبة للبعض، لا تزال هناك قرارات مصيرية يجب اتخاذها.

ومن المفهوم تمامًا أن بعض المنتخبات المرشحة للقب تمتلك عمقًا يحسدون عليه في مراكز معينة، وبالتالي فإن تحديد اللاعبين الأساسيين ومن الأفضل أن يجلسوا على مقاعد البدلاء أثبت أنه أمر صعب للغاية.

في غضون ذلك، يحرص المشجعون أيضًا على الإدلاء بدلوهم، وهم يصلون من أجل رؤية فرقهم تواصل طريقها نحو المباراة النهائية في نيو جيرسي يوم 19 يوليو.

إذن، ما "الصداع" الذي يواجه المدربين في اختياراتهم ونحن نقترب من ضربة البداية الكبرى في 11 يونيو؟ وما هي النقاشات التي تتناولها الجماهير ووسائل الإعلام في بعض الدول الأكثر ترقبًا للبطولة؟ يحلل موقع جول 6 من أكثر المواقف لفتًا للانتباه...

  • Jude Bellingham England 2026Getty Images

    إنجلترا: بيلينجهام ضد روجرز

    يواجه توماس توخيل عددًا من القرارات التي يجب اتخاذها قبل الإعلان عن تشكيلة إنجلترا الأساسية لمواجهة كرواتيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية عشرة (L)، ولكن المعركة الأكثر إثارة للاهتمام هي بلا شك المفاضلة بين جود بيلينجهام ومورجان روجرز للبدء في المركز الأكثر هجومية بخط وسط "الأسود الثلاثة" خلف هاري كين.

    يُعد بيلينجهام، إلى جانب كين، الوجه الأكثر شهرة في صفوف المنتخب الإنجليزي، ولكن بعد موسم محبط مع ناديه ريال مدريد، وفي ظل علامات الاستفهام حول علاقته مع توخيل، يواجه اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا خطر بدء البطولة على مقاعد البدلاء.

    بدلًا من ذلك، قد يختار توخيل الاعتماد على روجرز إلى جانب ديكلان رايس وإليوت أندرسون. نجم أستون فيلا قادم من موسم رائع سجل خلاله 14 هدفًا - العديد منها كانت تسديدات مذهلة من مسافات بعيدة - وقدم 11 تمريرة حاسمة لبطل الدوري الأوروبي.

    أثار روجرز الإعجاب مع إنجلترا في التصفيات بينما كان بيلينجهام يتعافى من جراحة في الكتف، بينما في المباراتين اللتين كانا متاحين فيهما معًا منذ بداية الموسم، تم إدراج كل منهما في التشكيلة الأساسية مرة واحدة.

    ومن بين الاثنين، قدم بيلينجهام الأداء الأكثر لفتًا للأنظار في الفوز على نيوزيلندا يوم السبت، حيث حرص توخيل على منح كل فرد في تشكيلته 45 دقيقة لرفع معدلات اللياقة البدنية. ومن المرجح أن تقدم مواجهة الأربعاء ضد كوستاريكا المزيد من الدلائل حول تفكير المدرب الألماني.

    • إعلان
  • David Raya Spain 2026Getty Images

    إسبانيا: من يبدأ في حراسة المرمى؟

    فيما يتعلق بالقرار الذي سيتخذه لويس دي لا فوينتي، يبدو أن هوية الحارس الأساسي لمنتخب إسبانيا في كأس العالم محسومة بالفعل. حتى بين مشجعي "لا روخا"، لا يوجد الكثير من النقاش حول هذا الأمر. ولكن عندما يدرك متابعو الدوري الإنجليزي الممتاز على وجه الخصوص أن ديفيد رايا ليس الحارس الأول لمنتخب بلاده، فمن المرجح أن يتساءل الكثيرون عن السبب.

    كان أوناي سيمون هو الحارس الأساسي لإسبانيا منذ يورو 2020، ومن المتوقع أن يرتدي حارس مرمى أتلتيك بيلباو القفازات مرة أخرى في أمريكا الشمالية، على الرغم من المستوى الاستثنائي الذي أظهره رايا مع آرسنال، والذي قاده للفوز بالقفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاثة مواسم متتالية.

    حافظ رايا على نظافة شباكه في 28 مباراة من أصل 51 مشاركة مع الجانرز الموسم الماضي، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع كأفضل حارس مرمى في أوروبا على مدار الموسم. ومع ذلك، بالنسبة لإسبانيا، بدأ رايا مباراة واحدة فقط - وهي مباراة ودية ضد مصر - منذ نوفمبر 2024، ومن المؤكد تقريبًا أنه سيكون بديلًا لسيمون عندما تفتتح إسبانيا مشوارها ضد الرأس الأخضر.

    وقال دي لا فوينتي عندما سُئل عن خياراته في حراسة المرمى في مارس الماضي: "سيكون من غير العدل ألا نقدر جودة أوناي سيمون وفئته ومسيرته وخبرته الاحترافية. سيكون من العبث أن آتي إلى هنا وأعيد التأكيد على ذلك، فقط لأنه أوناي سيمون. عندما يكون حارس المرمى بهذا المستوى، يجب أن تحترم مكانته ومسيرته".

    في غضون ذلك، كان مشجعو برشلونة يأملون في منح خوان جارسيا الفرصة بعد موسمه الأول الرائع في "كامب نو". ومع ذلك، فإن الأداء المهتز في التعادل مع العراق الأسبوع الماضي قضى على أي أمل كان لدى جارسيا في تغيير رأي دي لا فوينتي.

  • Endrick Igor Thiago Brazil 2026Getty Images

    البرازيل: معركة قيادة الهجوم

    ربما لا يوجد مركز على وجه الأرض يحمل ضغوطًا أكبر من مركز المهاجم الأساسي للبرازيل في كأس العالم، وعلى الرغم من أن المباراة الافتتاحية لـ "السيليساو" ضد المغرب تفصلنا عنها أقل من أسبوع، لا يزال هناك نقاش حول من سيختاره كارلو أنشيلوتي في نيو جيرسي - خاصة بعد أن قرر استبعاد من كان يُفترض أنه الخيار الأساسي، جواو بيدرو مهاجم تشيلسي، من قائمته النهائية.

    مُنح ماتيوس كونيا القميص رقم 9 في البطولة، وبعد مشاركته أساسيًا في خط الهجوم في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بنما، يُعتبر الآن هو المرشح الأوفر حظًا. ومع ذلك، لا يمتلك مهاجم مانشستر يونايتد سوى هدف دولي واحد في رصيده من 13 مشاركة، كما أن مرونته التكتيكية التي تسمح له باللعب على الأطراف أو حتى كصانع ألعاب (رقم 10) تجعل البعض لا يعتبره المهاجم الصريح المثالي.

    اللاعب الذي قد يناسب هذا الدور هو إيجور تياجو، الذي ظهر من العدم تقريبًا ليفرض نفسه على تشكيلة أنشيلوتي بعد موسم رائع مع برينتفورد. إيرلينج هالاند فقط هو من سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من الـ 22 هدفًا التي سجلها تياجو هذا الموسم، وقد هز الشباك مرتين في أول أربع مباريات له مع البرازيل. هناك أسئلة حول مستواه الفني الشامل، ولكن لا شك أن تياجو يعرف طريق المرمى جيدًا.

    المرشح الثالث هو اللاعب الذي توقعه الكثيرون أن يثبت نفسه كمهاجم أساسي (رقم 9) بحلول هذا الوقت عندما ظهر لأول مرة قبل عامين: إندريك. ومع ذلك، وبعد معاناته للحصول على الفرص مع ريال مدريد، تراجع "بيليه الجديد" في حسابات المنتخب الوطني، ولولا فترة إعارته الناجحة إلى ليون خلال النصف الثاني من موسم 2025-26، بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت مهاجمين آخرين، ربما لم يكن إندريك ليعود أبدًا إلى تفكير أنشيلوتي.

    ومع ذلك، فهو متواجد في القائمة، وقد ترك انطباعًا جيدًا عند عودته. في مشاركة قصيرة استمرت لـ 13 دقيقة فقط ضد كرواتيا في أبريل، حصل إندريك على ركلة جزاء وقدم تمريرة حاسمة ليساهم في تحقيق الفوز، قبل أن يسجل يوم السبت أول أهدافه الدولية منذ عامين تقريبًا ليقود بلاده للفوز على مصر. ولكن هل فعل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ما يكفي لفرض نفسه على التشكيلة الأساسية؟ سنعرف الإجابة يوم السبت.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    الأرجنتين: ألفاريز أم لاوتارو.. أم كلاهما؟

    يصل حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني إلى هذا المونديال بنفس التشكيلة تقريبًا التي توجت باللقب في قطر، مع وجود عدد من اللاعبين المخضرمين - بقيادة ليونيل ميسي - الذين سيخوضون على الأرجح بطولتهم العالمية الأخيرة. إلا أن هناك منطقة واحدة ستبدو مختلفة قليلًا، وهي خط الهجوم بعد اعتزال أنخيل دي ماريا.

    مع وجود دي ماريا على اليسار وميسي على اليمين في السابق، برز جوليان ألفاريز كمهاجم أساسي لـ "الألبيسيليستي". ومع ذلك، فإن المستوى الذي قدمه لاوتارو مارتينيز على مدار العامين الماضيين قد يدفع الآن نجم أتلتيكو مدريد بعيدًا عن هذا الدور - وإن كان هذا لا يعني أنه سيخرج تمامًا من التشكيلة.

    أنهى لاوتارو بطولة كوبا أمريكا 2024 كأفضل هداف رغم مشاركته أساسيًا في مباراتين فقط، وسجل 15 هدفًا في آخر 20 مشاركة دولية له، كل ذلك مع الحفاظ على سجل تهديفي ممتاز مع إنتر ميلان.

    على النقيض من ذلك، سجل ألفاريز سبعة أهداف فقط في آخر 20 ظهور له مع الأرجنتين، ورغم أنه قدم مستويات جيدة في دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، إلا أنه سجل هدفين فقط في الدوري الإسباني منذ بداية أكتوبر فصاعدًا.

    ليس من المستغرب أن يحرص ليونيل سكالوني على الدفع بكلا اللاعبين في تشكيلته، وبالتالي يبدو أن الحل الوسط هو الدفع بألفاريز على الجانب الأيسر، مع وضع لاوتارو في قلب الهجوم وميسي على اليمين. إنه نظام استخدمته الأرجنتين بشكل متقطع خلال التصفيات، لكن لم يتم اختباره منذ فوزها الصعب على بيرو 1-0 في نوفمبر 2024.

    وهناك أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان اللعب بثلاثة مهاجمين صريحين قد يترك بقية الفريق مكشوفًا دفاعيًا، وما إذا كان ذلك سيحد من الفرص التي قد يحصل عليها نيكو باز رغم كونه لاعب الوسط الأبرز في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

  • Rayan Cherki France 2026Getty Images

    فرنسا: ما هو دور شرقي؟

    لا يفتقر ريان شرقي للثقة. متحدثًا بعد هزيمة فرنسا المفاجئة أمام ساحل العاج في أولى مبارياتها الودية قبل البطولة، شن صانع ألعاب مانشستر سيتي هجومًا قويًا قائلًا: "لن نذهب إلى كأس العالم كمرشحين فقط، بل لسحق الجميع".

    ربما شعر شرقي بمزاج إيجابي بعد تسجيله هدفًا وحصوله على تصفيق حار عند استبداله في نانت، لكن تصريحاته أحدثت ضجة كبيرة بين وسائل الإعلام الفرنسية، وأجبرت المدرب ديدييه ديشان على توضيح أن فريقه ليس في حالة من الغرور أثناء توجهه إلى أمريكا الشمالية.

    ليس هذا هو الصداع الأول الذي يسببه شرقي لديشان، حيث يتعرض مدرب "الديوك" لضغوط لإيجاد دور لأحد أعظم المواهب المتمردة في اللعبة داخل هجومه المدجج بالنجوم. ومع ذلك، وعلى الرغم من أداء شرقي يوم الخميس الماضي، يبدو أنه سيتعين عليه الاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء بمجرد بدء كأس العالم.

    من المرجح أن يتبنى ديشان نهجًا هجوميًا قويًا في بطولته الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى أن كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي سيلعبان سويًا في خط الهجوم، مع تقديم مايكل أوليز وديزيريه دوي الدعم من على الأطراف. وبالتالي، لا يوجد مكان لشرقي حتى في خط الوسط، حيث يحتاج ديشان إلى صلابة دفاعية خلف الرباعي الهجومي. وبالنظر إلى ما يمكن أن يقدمه اللاعب، فإن هذا القرار قد لا يلقى استحسانًا كبيرًا في بلاده.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    ألمانيا: خيارات ناجلسمان في مركز رقم 9

    أدى افتقار ألمانيا إلى وجود هجومي موثوق به إلى تراجعها لأكثر من نصف عقد من الزمان، ويقع جوليان ناجلسمان تحت ضغط لاختيار المهاجم الصحيح في الوقت الذي يسعى فيه "المانشافت" لتجنب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

    يمتلك ناجلسمان على الأقل خيارات جيدة للاختيار من بينها، حيث يُعد كاي هافيرتس حاليًا المرشح الأبرز. فقد سجل لاعب آرسنال وصنع هدفًا ضد الولايات المتحدة يوم السبت، كما سجل ضد غانا في مارس الماضي - على الرغم من أن ذلك جاء أثناء لعبه على الجانب الأيمن حيث كانت ألمانيا تجرب خياراتها الهجومية.

    تم منح نيك فولتيماد الفرصة في خط الهجوم في تلك المباراة، وفي مطلع العام كان هو المرشح الأقوى للبدء أساسيًا هذا الصيف بعد تسجيله أربعة أهداف في مباريات ألمانيا الست في التصفيات. ومع ذلك، فإن النصف الثاني المخيب للآمال من الموسم الذي قدمه فولتيماد مع نيوكاسل، والذي جعله يلعب معظم الدقائق في خط الوسط، من المرجح أن يؤثر سلبًا عليه ويقصر دوره على الجلوس على مقاعد البدلاء.

    ومع ذلك، فإن فولتيماد ليس المنافس الرئيسي لهافيرتس. هذا الشرف يعود إلى دينيز أونداف، الذي يعتقد العديد من المشجعين في ألمانيا أنه يجب أن يكون الأساسي بالفعل بعد موسم شهد تسجيل لاعب برايتون السابق لـ 25 هدفًا، بالإضافة إلى تقديم 14 تمريرة حاسمة، في جميع المسابقات مع شتوتجارت.

    يمتلك أونداف سجلًا تهديفيًا ممتازًا مع منتخب بلاده، حيث رفع ثنائيته ضد فنلندا في نهاية شهر مايو رصيده إلى ستة أهداف في تسع مشاركات، وهو بلا شك اللاعب الأفضل فنيًا من بين الثلاثي عندما يتعلق الأمر بهز الشباك. ولكن ما إذا كان بإمكانه إزاحة هافيرتس بخبرته الكبيرة في المباريات الحاسمة، فهذا ما سيتضح لاحقًا.