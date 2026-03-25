رفض دعوى قضائية تتعلق بالدوري الإسباني! النيابة العامة الإسبانية ترفض الادعاءات بوقوع احتجاج «غير قانوني» داخل الملعب خلال مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
النيابة العامة تصدر حكمًا لصالح اللاعبين
وفقًا لحكم اطلعت عليه صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية، قامت النيابة العامة للمحكمة الوطنية رسميًا برفض الدعوى القضائية التي رفعتها رابطة الدوري ضد نقابة اللاعبين. وفي أعقاب أحداث الجولة التاسعة، حيث توقف اللاعبون لمدة 15 ثانية عند انطلاق المباراة احتجاجًا على خطط نقل إحدى المباريات إلى الولايات المتحدة، قررت النيابة العامة أن هذه الوقفة القصيرة لم تكن إضرابًا. وبحسب ما ورد، طالبت الرابطة بتعويض قدره 8.7 مليون يورو، لكن المحكمة ذكرت أن الأحداث "لم تشكل ممارسة للحق الأساسي في الإضراب، نظراً لقصر مدتها وغياب توقف حقيقي أو تغيير جماعي في تقديم خدمات العمل التي يمارسها لاعبو كرة القدم المحترفون عادةً".
هزيمة لرئيس الاتحاد
يمثل هذا الحكم ضربة قوية لتيباس، الذي لجأ إلى الإجراءات القانونية بعد فشل الوساطة الأولية التي قامت بها «خدمة الوساطة والتحكيم بين الاتحادات». وكان قد دافع سابقًا عن نهجه القانوني الصارم بقوله: «في ظل الظروف التي حدث فيها الإضراب، وعندما تقع مثل هذه الأمور، فإننا إذا لم نتفق، تصبح الوساطة أمرًا ضروريًا. فلنرى ما إذا كنا ندرك أن اللجوء إلى المحاكم هو ما يفعله الناس المتحضرون».
ومع ذلك، انتقدت النقابة القيادة بسبب الافتقار الواضح للحوار. وظهرت جبهة موحدة في وقت مبكر بعد اجتماع بين جميع قادة الأندية العشرين، الذين جادلوا بأن النقل تم فرضه دون استشارة الأفراد الذين يتعين عليهم فعلياً النزول إلى الملعب، ونجحوا في حماية حريتهم في التعبير.
حلم ميامي المُحبط والرقابة على البث
تم في النهاية إلغاء المباراة المثيرة للجدل، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2025. واعترف المنظمون بعدم توفر الوقت الكافي لتنظيم حدث بهذا الحجم في ظل حالة عدم اليقين القانوني الشديد. وأثناء الاحتجاجات، صدرت تعليمات للمذيعين باستخدام لقطات واسعة للملعب مع عرض رسم بياني بعنوان "الالتزام بالسلام" لتغطية الـ 15 ثانية التي وقف فيها اللاعبون ساكنين. وعلى الرغم من جهود الرقابة الصارخة هذه، وصلت الرسالة إلى الجمهور. وحافظ برشلونة باستمرار على موقف قوي، وأظهر النادي أنه لا يمكن تجاهل رفاهية اللاعبين لصالح التوسع العالمي، مما أدى إلى انهيار اقتراح ميامي المربح.
ماذا ينتظر برشلونة وفياريال بعد ذلك؟
يتصدر برشلونة حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة بعد 29 مباراة، متقدماً بأربع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويواجه النادي جدول مباريات مزدحم في شهر أبريل، حيث يستعد لخوض ثلاث مباريات حاسمة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي ودور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في الوقت نفسه، يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 58 نقطة، محافظاً على فارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو. ويخوض النادي مباريات حاسمة خارج أرضه ضد جيرونا وأتلتيك كلوب، في سعيه لتأمين مكانه في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.