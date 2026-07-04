رفض تعيين كلوب .. نجم ألمانيا السابق يطالب بجوارديولا مدربًا للمنتخب عقب إخفاق كأس العالم

بل إن القائد السابق لنادي بايرن ميونيخ ينصح بالنظر في مرشحين آخرين، وكذلك التفكير في إمكانية تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الألماني. وذكر تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي في البرازيل كمثال ناجح.

وأكد إيفنبرج قائلاً: «ذكر زميلي الخبير ماتس هوملس في قناة MagentaTV أيضًا اسم بيب جوارديولا كمرشح محتمل»، قبل أن يذكر المرشح الذي يفضله هو شخصيًا.

وقال إنه «مقتنع بأن أوليفر جلاسنر (51 عامًا) يتمتع أيضًا بجميع الصفات التي افتقدها ناجلسمان. فقد خاض كلاعب أكثر من 400 مباراة في الدوري الممتاز، وهو يعرف هذا المجال من الألف إلى الياء – وقد أثبت في محطاته السابقة ما يمكنه فعله: تطوير الفرق الموهوبة».

ثم استعرض إيفنبرج إنجازات النمساوي قائلاً: «لقد قاد فريق فولفسبورج إلى دوري أبطال أوروبا، وجعل فريق أينتراخت فرانكفورت بطلًا للدوري الأوروبي – وفاز في الموسم الماضي مع كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمرات. أقول: إنه قادر على ذلك – وسيكون جاهزًا لهذه المهمة».

غادر جلاسنر نادي كريستال بالاس قبل بضعة أسابيع. وكان قد أعلن بالفعل في فصل الشتاء عن اعتزاله مع انتهاء عقده. ولم يُعلن رسميًا بعد عن الوجهة التالية التي سيتولى فيها منصبه. لكن وفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، فإن نادي نوتنجهام فورست هو، بشكل مفاجئ تمامًا، جهة عمله الجديدة.