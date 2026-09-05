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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

ترجمه

رغم مباركة الأسطورة .. إيمي مارتينيز يتخلى عن رقم جون تيري في تشيلسي!

إيميليانو مارتينيز
تشيلسي
جون تيري
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال ضد تشيلسي

مباراة واحدة فقط حمل فيها الرقم

غيّر إيميليانو مارتينيز رقم قميصه في تشيلسي بعد أيام قليلة فقط من ارتدائه القميص الشهير رقم 26 الذي كان يحمله جون تيري.

فعقب رحيل روبرت سانشيز إلى كومو في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، سارع الدولي الأرجنتيني إلى حجز القميص رقم 1 الذي أصبح شاغرًا، رغم أنه كان قد أعلن سابقًا أنه سيرتدي رقم المدافع الأسطوري بكل «فخر».

  • التحول المفاجئ لمارتينيز

    وصل مارتينيز إلى ستامفورد بريدج قادمًا من أستون فيلا في صفقة انتقال بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، وطلب على الفور القميص رقم 26. كما ارتدى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا هذا القميص خلال ظهوره الأول، ليساهم في تحقيق تشيلسي فوزًا مثيرًا على برايتون بنتيجة 4-3.

    غير أن حارس المرمى قرر بالفعل إجراء تغيير عقب انتقال سانشيز على سبيل الإعارة إلى كومو في يوم إغلاق سوق الانتقالات. وترك رحيل الإسباني القميص المرموق رقم 1 شاغرًا، ما دفع الدولي الأرجنتيني إلى ترقية رقمه في الفريق بسرعة.

    وأكد تشيلسي هذا التغيير وأعلن عن لفتة خاصة للجماهير التي اشترت القميص الأصلي بالفعل. فالمشجعون الذين اشتروا قميص "مارتينيز 26" من المتجر الرسمي للنادي أو من موقعه الإلكتروني يمكنهم إحضاره إلى ستامفورد بريدج بحلول 4 أكتوبر، مع إثبات الشراء، للحصول على توقيع الحارس الجديد عليه شخصيًا.


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  • Queens Park Rangers v Chelsea - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    مباركة تيري

    يأتي هذا التغيير السريع في رقم القميص بعد فترة وجيزة من كشف مارتينيز علنًا أنه سعى للحصول على مباركة تيري لارتداء رقمه السابق. وأشار حارس المرمى إلى تجربته السابقة في ارتداء هذا الرقم خلال فترة إعارته، معبرًا عن حماسه لتحمّل هذه المسؤولية في ستامفورد بريدج.

    وأوضح مارتينيز: "جون كان أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم قبل انضمامي، وقال إنه في غاية السعادة بوجودي هنا. في صباح اليوم الذي وقّعت فيه، أرسلت له رسالة نصية قلت فيها: 'سأرتدي قميصك، وسأفعل ذلك بكل فخر'".

    وكان تيري نفسه قد أيد هذه الخطوة بشدة، واصفًا مارتينيز بأنه صفقة الصيف المحتملة. وقال قائد تشيلسي السابق: "لو كان لديّ حرية اختيار أي حارس مرمى في العالم، لكان في المقدمة تمامًا بالنسبة لي. لقد تعاقدنا معه في أستون فيلا قادمًا من أرسنال وكان مذهلاً. الثقة التي يظهرها، وطريقة تدريبه، والتأثير الذي أحدثه على مجموعة اللاعبين، والعقلية التي يتمتع بها، كل ذلك لا يُصدّق."


  • إرث ثقيل

    وأبدى تيري سعادته برؤية لاعب يتمتع بعقلية مارتينيز يرث قميصه الأسطوري، مشيراً إلى أنهما يتشاركان الكراهية ذاتها لاستقبال الأهداف. وقال تيري: «إنه يأخذ القميص رقم 26، نعم، لقد أعطينا الضوء الأخضر».

    وأضاف: «أتعرف السبب؟ لأنه يعشق الحفاظ على نظافة شباكه بقدر ما كنت أفعل عندما كنت أرتدي القميص رقم 26».

    وعلى الرغم من هذا الاحترام المتبادل، سيشق مارتينيز الآن طريقه الخاص مرتدياً القميص التقليدي رقم 1. فمنذ اعتزال تيري، أثبت القميص رقم 26 صعوبة الاحتفاظ به على المدى الطويل. فقد ارتداه كاليدو كوليبالي لفترة وجيزة خلال مسيرته في لندن، بينما استخدمه خريج الأكاديمية ليفي كولويل لموسم واحد قبل أن ينتقل إلى القميص رقم 6.


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    اختبار آرسنال يلوح في الأفق

    وبات مارتينيز الآن على أعتاب خوض أولى مبارياته بقميصه الجديد الذي يحمل الرقم 1 عندما يحل تشيلسي ضيفًا على ملعب الإمارات لمواجهة آرسنال. وتضفي هذه المواجهة المرتقبة ضد ناديه السابق طابعًا مثيرًا من المفارقة على تغييره الأخير لرقم قميصه، إذ اشتهر اللاعب الأرجنتيني بارتدائه القميص رقم 26 خلال فترته في شمال لندن.

    وفي ظل رحيل سانشيز على سبيل الإعارة، رسّخ مارتينيز مكانته بقوة بصفته حارس المرمى الأول بلا منازع، فيما يتطلع تشيلسي إلى بناء زخم حيوي عقب فوزه الفوضوي على برايتون.

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