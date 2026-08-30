رغم لمسة اليد الواضحة.. الكشف عن سر احتساب هدف هاري ماجواير ضد إيبسويتش تاون!

حصد مانشستر يونايتد أول نقاطه في موسم 2026/27 بفوزه السهل 5-2 على إيبسويتش تاون، لكن المباراة طغت عليها قرار تحكيمي مثير للجدل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا إندبندنت»، بدا أن ماجواير لمس الكرة بيده في اللحظات التي سبقت تسجيل الهدف الثاني الحاسم. فقد استلم المدافع الكرة بذراعه قبل أن يسددها، لترتد من جاكوب جريفز وتسكن الشباك.

توقع الكثيرون أن يُلغى الهدف على الفور. لكن بدلاً من ذلك، وبعد مراجعة تقنية الفيديو، أقر الحكم الهدف لصالح أصحاب الأرض، مما تسبب في ارتباك شديد داخل الملعب وأثار تساؤلات حول التطبيق الدقيق لقوانين اللعبة.