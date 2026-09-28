رغم رضاه عن الفوز.. تشافي يطالب هولندا بالتحسن فورًا!

حقق تشافي رسميًا أول انتصار له كمدرب لمنتخب هولندا الوطني. فبعدما استهل مشواره بتعادل محترم 1-1 أمام ألمانيا، شاهد المدرب الإسباني فريقه وهو يتخطى مباراة صعبة خارج الديار ليفوز على صربيا 2-1 مساء يوم الأحد. وتُعد هذه النتيجة محطة مهمة للعهد الجديد، إذ تمنح شعورًا بالزخم مع استمرار مشوار دوري الأمم الأوروبية تحت قيادته. ورغم الإيجابية المحيطة بالنتيجة، ظل لاعب الوسط الأسطوري متزنًا في تقييمه للأداء.

وقال تشافي: «الحصول على النقاط الثلاث هو دائمًا الأمر الأهم. أنا سعيد بأننا نجحنا في ذلك. لكن علينا أن نلعب بشكل أفضل، لأننا بالتأكيد لم نُبلِ حسنًا في الشوط الأول من حيث الضغط»، حسبما صرّح تشافي.