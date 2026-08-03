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Emanuele Tramacere

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رغم رحيل سلوت .. كييزا يقترب من مغادرة ليفربول ورباعي يطلب الإيطالي

انتقالات
فيديريكو كييزا
أتلتيكو مدريد
ليفربول
يوفنتوس
روما
كومو
نابولي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني

اللاعب عانى في الموسم الفائت وسابقه

تمرّ فترات الانتقالات تلو الأخرى، ويبقى فيديريكو كييزا قصة مثيرة يبدو أنها ستطول أكثر. فمنذ أن اضطُر الجناح الإيطالي لمغادرة يوفنتوس والانتقال إلى ليفربول، لم يتمكن قط من انتزاع مساحة تسمح له بأن يعيش تجربته ويستمتع بها بقميص الـ"ريدز".

فخلال عامَي أرني سلوت، اعتُبر عمليًا آخر البدلاء، لكن مشكلات الإصابات المتعددة التي أثّرت في التشكيلة أجبرت الإدارة على عدم السماح برحيله.

غير أنّ هذا الصيف يشهد تغييرات كثيرة على الضفة الحمراء من نهر ميرسي، سواء على مستوى القيادة الفنية مع قدوم إيرايولا، أو على مستوى خط هجوم الفريق، لكن يبقى ثابتٌ واحد وهو حالة عدم اليقين المحيطة باللاعب الإيطالي.

وبحسب موقع Footmercato، فإلى جانب اهتمام عدة أندية إيطالية، تحرّك أتلتيكو مدريد بشكل جدّي للتعاقد مع لاعب يوفنتوس السابق.

  • سيميوني يريده في مدريد

    كشف الموقع الفرنسي حصريًا أن أتلتيكو مدريد تحرّك بشكل ملموس عبر الاتصال بليفربول لفهم مدى إمكانية انتقال كييزا لارتداء قميص النادي الأحمر والأبيض.

    المدرب دييجو سيميوني، المُلقّب بالتشولو، يُقدّره كثيرًا، ويرغب في ضمّه إلى تشكيلة الفريق في دور هجين بين الجناح والمهاجم الثاني، مانحًا إياه حرية التحرك في المساحات خلف رأس الحربة.

    لكن حتى الآن لم يُقدَّم بعد أي عرض رسمي، خاصة وأن المهاجم الإيطالي لا يزال، على الأقل في الوقت الراهن، في حالة من التردد في اتخاذ القرار.

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  • ماذا يفعل؟ خطوات ليفربول

    فمنذ فترة طويلة فتح كييزا الباب أمام رحيله عن ليفربول آملاً في العودة ليس إلى إيطاليا فحسب، بل تحديداً إلى يوفنتوس الذي يرتبط به ارتباطاً وثيقاً.

    لكن هذا المسار، مع الوصول الرسمي لألايبيجوفيتش إلى تورينو، يمكن اعتباره اليوم مغلقاً فعلياً.

    وكان نجل إنريكو قد أوضح أيضاً أنه يريد الانتظار لفهم كيفية تطور الأمور داخل ليفربول قبل أن يُغلق الباب نهائياً مع الريدز، لكن الصفقة المرجحة أكثر فأكثر لضم باركولا، إلى جانب ترقية نجوموا وقرب عودة إيكيتيكي، تعيد من جديد إغلاق المساحات أمامه حتى مع وجود أندوني إيراولا على مقعد التدريب.

  • الأندية في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى التي تتابعه

    ووفقًا دائمًا لموقع Footmercato، فإنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يغادر كييزا ليفربول في نهاية المطاف نحو إيطاليا فعلًا، لكن ليس باتجاه تورينو، إذ توجد عدة أندية إيطالية تحافظ على علاقاتها بمحيطه ووكلائه.

    ويتعلق الأمر بروما ونابولي وكومو، وهي ثلاثة أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا وتبحث عن لاعب جناح أو صانع ألعاب متقدم قادر على تخطي المدافع وزيادة رصيد الأهداف، وسيكون كييزا مثاليًا للأندية الثلاثة جميعها وإن كان في مراكز مختلفة داخل الملعب.

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