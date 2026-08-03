رغم تمرده العلني.. خوليان ألفاريز يصدم أتلتيكو مدريد وبرشلونة!

في الوقت الذي يستعد فيه ألفاريز للعودة، واجهت محاولات برشلونة لضمّه إلى كامب نو عقبة كبيرة. فقد تدهورت العلاقة بين الناديين الإسبانيين العملاقين بشكل ملحوظ، حيث اتهم أتلتيكو برشلونة بالتواصل مع اللاعب دون علمه. وتصاعد هذا التوتر ليصبح نزاعًا رسميًا، حيث قدم أتلتيكو شكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والفيفا.

ومن الواضح أن «الروجيبلانكوس» غير راضين عن الطريقة التي سلكها «البلوجرانا» في سعيهم لضم اللاعب، مما أدى إلى انقطاع التواصل على المستوى التنفيذي.

وقد أعرب ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو، عن موقف النادي بوضوح، مؤكداً علناً أنهم لن يتفاوضوا مع برشلونة في ظل الظروف الحالية. ويعني الموقف المتشدد الذي اتخذه النادي العاصمي أن انتقال اللاعب إلى برشلونة قد تم إيقافه فعلياً في الوقت الحالي.