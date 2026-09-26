رغم الفرصة التاريخية.. أندية الدوري الإنجليزي ترفض تجريد مانشستر سيتي من ألقابه!

يترقب عالم كرة القدم التداعيات المُحتملة عقب الأنباء التي أفادت بإدانة مانشستر سيتي في غالبية الاتهامات الـ115 المُتعلقة بمخالفات القواعد المالية بين عامي 2009 و2018. وخلال هذه الفترة الناجحة للغاية، حصد النادي ثمانية ألقاب كبرى، ما أثار جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت هذه الألقاب قد تحققت بطريقة عادلة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة باتخاذ إجراء بأثر رجعي، أفادت BBC Sport بأن هناك رغبة ضئيلة من داخل الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته الأعضاء في تجريد مانشستر سيتي من ألقابه السابقة. ويُنظر إلى مثل هذا الإجراء الصارم على نطاق واسع باعتباره خطوة قد تفتح باباً لا يُغلق من المشاكل، ما قد يُعرّض النزاهة التاريخية للمسابقة وجدواها التجارية للخطر، مع إثارة أسئلة محرجة حول إنجازات أندية أخرى في الماضي.