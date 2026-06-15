على الرغم من الإشارات الرافضة الواضحة من ميونخ، يبدو أن ريال مدريد لا ينوي رفع الراية البيضاء في مساعيه للتعاقد مع مايكل أوليسي. ووفقاً لمعلومات أوردها خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "آس"، فإن النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لا يعتزم تقبل رفض بطل ألمانيا التاريخي بهذه السهولة.
رغم الرفض البافاري القاطع.. ريال مدريد يتحدى بايرن ميونخ لخطف مايكل أوليسي
الهدف الأكبر لبيريز
تواصل ممثلو وصيف "الليجا" مع أوليسي في الأيام القليلة الماضية لاستطلاع مدى استعداد اللاعب للانتقال هذا الصيف، وذلك وفقاً لما أوضحه دياز في مقابلة مع المذيع الإسباني الشهير روبن مارتين عبر قناته على يوتيوب.
وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً يُعد "الهدف الأكبر" لبيريز. وكشف دياز قائلاً: "يُذكر اسمه أمامي مراراً وتكراراً كلاعب يحظى بأولوية قصوى لديهم".
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بايرن ميونخ يغلق الباب
ومع ذلك، من المستبعد أن يشهد موقف بايرن ميونخ أي تغيير بشأن التخلي عن أوليسي والسماح له بالرحيل إلى صفوف الـ "بلانكوس" في الموسم المقبل. فقبل نحو أسبوعين ونصف، عندما ظهرت الشائعات الأولى التي تفيد باستعداد ريال مدريد لدفع 150 مليون يورو لفسخ عقد المهاجم المتألق، سارعت الإدارة البافارية بالنفي القاطع، ووضعت حداً لأي محاولات تقرب من نادي العاصمة الإسبانية.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الموقف الحازم بغض النظر عن القيمة المالية المعروضة. ورغم أن دياز أفاد بأن البايرن قد يبدي استعداداً للجلوس على طاولة المفاوضات إذا وصل العرض إلى 200 مليون يورو، إلا أنه من المشكوك فيه بشدة أن يتراجع البطل القياسي ويخلق لنفسه أزمة فنية في تشكيلته بالتفريط في أوليسي.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "ليكيب" عن عضو -لم تُسمه- في مجلس إدارة بايرن ميونخ قوله إن النادي لن يتخلى عن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً حتى لو تلقى عرضاً بقيمة 500 مليون يورو، مُصرحاً: "أوليسي لا يُقدر بثمن. لست متأكداً حتى مما إذا كان ريال مدريد سيتمكن من شراء إحدى ساقي أوليسي مقابل 150 مليون يورو".
وسار خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو على النهج ذاته، حيث أكدت معلوماته عدم وجود أي نية لدى ميونخ لبدء مفاوضات مع النادي الملكي. وقال رومانو في مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب: "لقد أغلق بايرن ميونخ الباب تماماً، سواء خلف الكواليس أو في العلن، ولم يُبدِ أي رغبة في إجراء أي محادثات".
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أوليسي يركز على كأس العالم
يرتبط أوليسي بعقد مع النادي البافاري حتى عام 2029، ويُعد لاعباً أساسياً بلا منازع بفضل مستوياته المذهلة في الموسمين الماضيين. ففي الموسم المنصرم وحده، ساهم بـ 53 مساهمة تهديفية (سجل 22 هدفاً وقدم 31 تمريرة حاسمة) خلال 52 مباراة رسمية، وكان له دور محوري في تتويج الفريق بالثنائية.
في الوقت الحالي، يشارك اللاعب الشاب مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك. ومن المقرر أن يستهل منتخب "الديوك" مشواره في البطولة بمواجهة السنغال مساء الثلاثاء (في تمام الساعة 21:00 بتوقيت ألمانيا). وتضم المجموعة التاسعة أيضاً منتخبي العراق والنرويج.