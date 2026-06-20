رغم التبديل المبكر.. أنباء سارة تطمئن رافينيا وبرشلونة عقب إصابته مع البرازيل في كأس العالم!

خضع رافينها لفحوصات طبية صباح السبت لتقييم إصابة في الفخذ الأيمن تعرض لها خلال الفوز الساحق الذي حققته البرازيل على هايتي يوم الجمعة. وأثار المهاجم القلق داخل المعسكر عندما اضطر إلى مغادرة الملعب خلال الشوط الأول بعد أن شعر بألم حاد في عضلة الفخذ الخلفية.

ورغم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم يصدر بعد تقريرًا طبيًّا رسميًّا، إلا أن التوقعات الأولية تبدو إيجابية. ووفقًا لصحيفة «غازيتا إسبورتيفا»، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن نجم برشلونة لن يضطر إلى الانسحاب من تشكيلة المنتخب الوطني، مما سيشكل ارتياحًا كبيرًا لكل من كارلو أنشيلوتي والمشجعين على حد سواء مع تقدم البطولة.