رعب في باريس.. إنريكي يعلق على إصابة ديمبيلي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال
قلق بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا
غادر ديمبيلي أرضية ملعب "جان بوين" مبكرًا يوم الأحد، متوجهًا مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس بعدما بدا وكأنه يعاني من مشكلة في الفخذ. ومع تحديد موعد الصدام المرتقب ضد آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 30 مايو، فإن توقيت هذه الإصابة لم يكن ليصبح أسوأ من ذلك بالنسبة لكتيبة لويس إنريكي.
تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بالدولي البرتغالي جونسالو راموش في منتصف الشوط الأول أمام باريس إف سي بعد تعرضه لكدمة. وكان ديمبيلي، مرة أخرى، هو النجم الأبرز للفريق الباريسي هذا الموسم، وخسارته في هذا العرس الأوروبي ستشكل ضربة قاصمة لآمالهم في رفع الكأس للعام الثاني على التوالي.
لويس إنريكي يحتفظ بتفاؤله
على الرغم من المشهد المقلق لخروج ديمبيلي وهو يعرج، حاول المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، التقليل من خطورة الموقف خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة. وبينما من المقرر إجراء فحوصات طبية يوم الإثنين لتحديد المدى الدقيق للإصابة، ألمح المدرب الإسباني إلى أن خروج اللاعب ربما كان مجرد إجراء احترازي.
وصرح لويس إنريكي لوسائل الإعلام قائلاً: "أعتقد أنه مجرد إرهاق. ما نقوله اليوم هو مجرد تكهنات، لكني لا أعتقد أنه شيء خطير، ولا يزال أمامنا أسبوعان".
تداعيات كأس العالم
لا تمثل هذه الإصابة مصدر قلق لناديه فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل المنتخب الفرنسي الأول. فقد تم إدراج ديمبيلي ضمن قائمة ديدييه ديشان للمشاركة في كأس العالم 2026، وأي مشكلة عضلية طويلة الأمد قد تهدد استعداداته للبطولة. ويُعد الفائز بالكرة الذهبية جزءًا لا يتجزأ من الترسانة الهجومية لـ "الديوك" في سعيهم للمجد على الساحة العالمية.
ومما لا شك فيه أن الطاقم الفني الفرنسي سيترقب نتائج الفحوصات الطبية يوم الإثنين على أحر من الجمر. وفي الوقت الحالي، يظل التركيز منصبًا على فترة التعافي التي تسبق نهائي دوري أبطال أوروبا والمقدرة بأسبوعين، والتي توفر هامشًا ضئيلًا ولكنه واقعي لعودة الجناح المتألق إلى لياقته الكاملة.
العد التنازلي لرحلة بودابست
حتى يُصدر النادي التقرير الطبي الرسمي، تحافظ الإدارة العليا في باريس سان جيرمان على هدوئها. وأمامهم نافذة زمنية مدتها 12 يومًا لاستعادة مهاجمهم البالغ من العمر 29 عامًا لياقته البدنية الكاملة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال في بودابست. يُذكر أن ديمبيلي قد سجل 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.