غادر ديمبيلي أرضية ملعب "جان بوين" مبكرًا يوم الأحد، متوجهًا مباشرة إلى غرفة تغيير الملابس بعدما بدا وكأنه يعاني من مشكلة في الفخذ. ومع تحديد موعد الصدام المرتقب ضد آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 30 مايو، فإن توقيت هذه الإصابة لم يكن ليصبح أسوأ من ذلك بالنسبة لكتيبة لويس إنريكي.

تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بالدولي البرتغالي جونسالو راموش في منتصف الشوط الأول أمام باريس إف سي بعد تعرضه لكدمة. وكان ديمبيلي، مرة أخرى، هو النجم الأبرز للفريق الباريسي هذا الموسم، وخسارته في هذا العرس الأوروبي ستشكل ضربة قاصمة لآمالهم في رفع الكأس للعام الثاني على التوالي.