إلى جانب أزمة الفندق، واجهت استعدادات إنجلترا فوضى عارمة يوم الجمعة بعد أن كشف الاتحاد الدولي عن نيته تقديم موعد المباراة بسبب العواصف. ورغم بقاء المباراة في موعدها الأصلي، إلا أن التأجيل لا يزال وارداً بسبب البرق. وقال بن ريتش، مقدم النشرة الجوية: "العواصف الرعدية اليومية طبيعية في مكسيكو سيتي في هذا الوقت من العام - لكن التوقعات تشير إلى أن الخطر يوم الأحد مرتفع بشكل خاص، وإذا تطورت هذه العواصف فقد تكون شديدة. يوم الأحد، من المرجح أن تجلب هذه العواصف برقا متكررا، وهناك أيضا خطر تساقط البرد. يميل نشاط العواصف الرعدية إلى الوصول إلى ذروته في وقت قريب من أعلى درجات الحرارة خلال اليوم أو بعدها بقليل - خلال أواخر فترة ما بعد الظهر وحتى المساء، مما قد يؤثر على موعد انطلاق المباراة. تقديم موعد الانطلاق في وقت مبكر كان من الممكن أن يسمح بإقامة المباراة قبل بدء أسوأ نشاط للعواصف الرعدية - على الرغم من أن هذا ليس مضمونا بالتأكيد".