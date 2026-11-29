مباراة جديدة وتعثر جديد لفيورنتينا، وهذه المرة في مواجهة مباشرة ولكن من أجل البقاء وليس صراع المقاعد الأوروبية كما ظن جمهور الفيولا قبل الموسم، إذ انقلبت التوقعات بعد سوق الانتقالات الكبير للفريق ودخول الفريق في دوامة نتائج سلبية آخرها مساء الأحد ضد أودينيزي.

الفيولا سقط من جديد ليتجمد في المركز السادس عشر ويلتحق به الفائز عليه أودينيزي بنفس رصيد النقاط ليشتعل صراع الهبوط الذي يجد فيورنتينا نفسه فيه مجددًا بعد الموسم الفائت.

الجمهور الغاضب صب جام غضبه على اللاعبين والإدارة والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي، ولكن النجم الشاب المُعار من ريال مدريد فرانكو ماتانتونو كان له نصيبًا ليس بالقليل من الانتقادات.

الأرجنتيني الشاب الذي أتى بتطلعات كبرى من مدريد حتى الآن فشل في أن يقنع، هاتريك في فينيسيا جعل البعض يظن أنه سينفجر في إيطاليا، ليدخل في صيام دام خمس مباريات حتى هز شباك ساسوولو مطلع الشهر، ثم عاد لصيامه التهديفي، وحتى الآن لم يقدم أي تمريرة حاسمة، ولم يظهر الموهبة التي دفعت الملكي لدفع قرابة ستين مليونًا لضمه من ريفر بليت قبل عامين.

ضد أودينيزي، لم يقدم ماتانتونو الكثير كحال معظم لاعبي فريقه، باستثناء دافيد دي خيا الذي تألق بتصدياته حتى خرج مصابًا، ليصبح محط الهجوم والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعية.