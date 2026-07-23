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Luka Modric MilanGetty Images
Antonio Torrisi و محمد سعيد

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رسميًا .. لوكا مودريتش يجدد عقده مع ميلان

الدوري الإيطالي
ميلان
انتقالات
لوكا مودريتش

أعلن نادي ميلان عن توقيع العقد الجديد مع لاعب خط الوسط الحائز على جائزة الكرة الذهبية.

أسدل ميلان الستار على ملف تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعدما وقع لاعب الوسط الكرواتي عقده الجديد مع الروسونيري، ليواصل مشواره مع النادي عقب أسابيع من التكهنات بشأن مستقبله.

ويثير الإعلان عن العقد الجديد تساؤلات حول مدة ارتباط صاحب الكرة الذهبية السابقة بميلان، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.


  • مودريتش مستمر مع ميلان

    وقال ميلان في بيانه الرسمي إن مودريتش، الذي أصبح أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق منذ انضمامه، نجح في توظيف خبرته وإمكاناته لخدمة الروسونيري داخل الملعب وخارجه.

    وأضاف النادي الإيطالي: "لقد كان لوكا، الذي شكل ركيزة أساسية في خط وسط الروسونيري منذ وصوله، قادرًا على تسخير خبرته ومهاراته لخدمة الفريق، داخل الملعب وخارجه".

    وتابع: "يُعد الكرواتي أحد أقوى اللاعبين وأكثرهم تمثيلاً على الصعيد العالمي، وسيواصل مسيرته مرتدياً القميص الروسونيري، الذي خاض معه الموسم الماضي 37 مباراة وسجل هدفين، طامحاً إلى تحقيق إنجازات جديدة مهمة. وسيستمر لوكا مودريتش في ارتداء القميص الروسونيري رقم 14".

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  • منى تنتهي مدة العقد الجديد؟

    أعلنت إدارة ميلان، أن مودريتش قد وقع عقداً جديداً يربطه بالروسونيري حتى 30 يونيو 2027، (بقيمة صافية تبلغ حوالي 3.5 مليون يورو لمدة عام واحد).

    وبذلك، سيقضي اللاعب الكرواتي موسمًا آخر في ميلانو.


  • دور مودريتش مع أموريم في ميلان

    وكان البرتغالي روبن أموريم، مدرب ميلان الجديد، قد أبدى تمسكه باستمرار لوكا مودريتش في الفريق، حيث قال في تصريحات سابقة: "مودريتش لاعب نرغب في الاحتفاظ به بكل تأكيد نظراً لخبرته: لقد تحدثت معه مرتين، وإذا لزم الأمر يمكنني تكرار ذلك، فأنا لا أتعب من ذلك. نريد الاعتماد على مودريتش، وقد تحدث مجلس الإدارة معنا أيضاً، وآمل أن يكون معنا في غضون أيام قليلة".

    واستجابت إدارة ميلان إلى رغبة أموريم، لكن إدارة مودريتش، الذي سيبلغ 41 عامًا في سبتمبر، لا بد أن تكون مختلفة عن الموسم الماضي الذي قضاه مع ماسيميليانو أليجري، والذي خاض فيه 37 مباراة.

    وسيلعب ميلان في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي، وسيتعين إدارة مشاركة اللاعب الكرواتي بحكمة.

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