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Stefano Silvestri و معتز الجمال

ترجمه

رسميًا.. فيورنتينا يطيح بـ"جروسو" بعد 3 جولات كارثية في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
فابيو غروسو
فيورنتينا ضد تورينو
تورينو

زلزال في فلورنسا..

أسدل نادي فيورنتينا الإيطالي الستار مبكرًا على رحلة مدربه فابيو جروسو، وقرر إقالته من منصبه في وقت متأخر من مساء الأحد، ليدفع الأخير ثمن البداية الكارثية للفريق في بطولة الدوري.

ولم تنتظر إدارة "الفيولا" بداية الأسبوع الجديد أو المباراة القادمة لاتخاذ القرار؛ فبمجرد إطلاق صافرة نهاية مباراة يوفنتوس وميلان وختام منافسات الأحد في الكالتشيو، تحولت التكهنات إلى واقع ملموس بإصدار قرار الإطاحة بالمدرب السابق لساسولو.

وجاء قرار الانفصال الفوري والحاسم عبر بيان رسمي نشره النادي على موقعه الإلكتروني وحساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتنتهي بذلك مغامرة جروسو مع الفريق بشكل درامي وكأنها انتهت قبل أن تبدأ فعلياً.


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  • إعلان فيورنتينا

    ببيان مقتضب، جاف، وخالٍ من أي مجاملات أو كلمات شكر، أعلن فيورنتينا قراره بالانفصال عن جروسو، وجاء فيه: "يعلن نادي فيورنتينا أنه تم اليوم إعفاء فابيو جروسو من منصبه كمدرب للفريق الأول".


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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    البداية الكارثية للموسم

    كانت القطرة التي أفاضت الكأس هي الهزيمة التي تعرض لها الفريق يوم السبت أمام تورينو. هزيمة قاسية وثقيلة جداً لدرجة لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.

    قدم فيورنتينا أداءً سيئًا، بل والمفارقة أنه كان أسوأ من أدائه في الأسبوع الذي سبقه أمام فروسينوني. وفي النهاية، عوقب الفريق بأقدام لاعبه السابق ماندراجورا، وتشي آدامز، بعد تقدم خادع سجله بيليجرينو في بداية الشوط الثاني.

    وبذلك، ارتفع عدد هزائم فيورنتينا في الدوري إلى ثلاث بعد مرور ثلاث جولات فقط، حيث استقبلت شباكه 9 أهداف ولم يسجل سوى هدف يتيم. أرقام ثقيلة لا يمكن التغاضي عنها أو وضعها في المرتبة الثانية.

  • كلمات جروسو

    عقب الهزيمة أمام تورينو، اعترف جروسو نفسه باستعداده لتقبل أي قرار تتخذه الإدارة، ملمحًا إلى إمكانية الإقالة، وهو ما تجسد فعليًا في النهاية.

    وقال جروسو في تصريحات لشبكة "DAZN": "أنا مدرب، وأمتثل لقرارات من هم أعلى مني منصباً. خسارة هذه المباراة أمر مؤسف، كان يمكن أن تسير الأمور بشكل أفضل في الشوط الأول، ثم أخذنا زمام المبادرة وتقدمنا، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على إيقاع اللقاء. كنت أعلم أن هذه الأمور قد تطفو على السطح، ولم نتمكن من إخفائها".

    وفي المؤتمر الصحفي، أضاف موضحًا: "لقد وضعتني كرة القدم أمام العديد من التحديات، وجمال هذه الرياضة يكمن أيضًا في معرفة كيفية استيعاب خيبات الأمل. عندما دخلنا غرفة الملابس، صافحت اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم حقًا، حتى وإن لم يكن ذلك واضحًا للعيان. لم أفكر قط في الاستقالة".

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  • ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    رحلة البحث عن البديل

    بالتوازي مع قرار إقالة جروسو بعد ثلاث مباريات فقط، بدأت إدارة فيورنتينا تحركاتها السريعة للبحث عن بديل. خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتأكيد قبل السفر لمواجهة فينيزيا يوم الجمعة 11 سبتمبر، سيحاول مسؤولو الفريق التعاقد مع مدرب جديد في محاولة لإحداث نقطة تحول وإنقاذ موسم بدأ بأسوأ طريقة ممكنة.

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