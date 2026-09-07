رسميًا.. فيورنتينا يطيح بـ"جروسو" بعد 3 جولات كارثية في الدوري الإيطالي

أسدل نادي فيورنتينا الإيطالي الستار مبكرًا على رحلة مدربه فابيو جروسو، وقرر إقالته من منصبه في وقت متأخر من مساء الأحد، ليدفع الأخير ثمن البداية الكارثية للفريق في بطولة الدوري.

ولم تنتظر إدارة "الفيولا" بداية الأسبوع الجديد أو المباراة القادمة لاتخاذ القرار؛ فبمجرد إطلاق صافرة نهاية مباراة يوفنتوس وميلان وختام منافسات الأحد في الكالتشيو، تحولت التكهنات إلى واقع ملموس بإصدار قرار الإطاحة بالمدرب السابق لساسولو.

وجاء قرار الانفصال الفوري والحاسم عبر بيان رسمي نشره النادي على موقعه الإلكتروني وحساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتنتهي بذلك مغامرة جروسو مع الفريق بشكل درامي وكأنها انتهت قبل أن تبدأ فعلياً.







