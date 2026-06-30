رسميًا.. شيكاجو فاير يعلن ضم روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة!

بمجرد إتمام الصفقة، أشار بيرهالتر إلى صبر النادي، موضحًا أن المفاوضات مع اللاعب الدولي البولندي بدأت في يناير 2025، ومشيدًا بإنجازات المهاجم الذي يصفه بأنه أحد أفضل المهاجمين في العصر الحديث.

وقال بيرهالتر لشبكة ESPN: «من المرجح أن تكون المحادثات الأولى قد بدأت في يناير 2025. وها نحن اليوم، في يونيو 2026، على وشك إتمام هذه الصفقة أخيرًا. لقد أظهرنا مثابرة. لقد ظللنا ببساطة على اتصال به وبوكيل أعماله. هذا انتقال يعتبره الجميع بصدق فرصة رائعة لروبرت ولمدينة شيكاجو.

«من النادر أن يفرض لاعب نفسه في كل نادٍ ينتقل إليه، وهذا هو الحال تمامًا مع روبرت. فليس فقط الفرق التي يلعب لها هي التي تفوز، بل إنه يحافظ أيضًا على مستوى أداء استثنائي. لم يسجل أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى أهدافًا أكثر من روبرت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أنا أعتبره أفضل مهاجم في جيله. في رأيي، لم نشهد مهاجمًا أفضل من روبرت ليفاندوفسكي خلال الخمسة عشر عامًا الماضية."







