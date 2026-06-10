رسميًا .. بنفيكا يؤكد رحيل مورينيو إلى ريال مدريد ويتعاقد مع "هدف الاتحاد" كبديل له

أعلن نادي بنفيكا رسمياً عن بدء عهد جديد في ملعب «إستاديو دا لوز» بتأكيد تعيين ماركو سيلفا مدرباً رئيسياً جديداً للفريق.
ويصل المدرب السابق لفريق فولهام إلى لشبونة في الوقت الذي يغادر فيه الأسطورة جوزيه مورينيو النادي ليعود بشكل مثير إلى ريال مدريد.
أعلن نادي بنفيكا رسمياً عن بدء عهد جديد في ملعب «إستاديو دا لوز» بتأكيد تعيين ماركو سيلفا مدرباً رئيسياً جديداً للفريق.
ويصل المدرب السابق لفريق فولهام إلى لشبونة في الوقت الذي يغادر فيه الأسطورة جوزيه مورينيو النادي ليعود بشكل مثير إلى ريال مدريد.
يعود سيلفا إلى وطنه بعد خمس سنوات ناجحة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق فولهام، والتي انتهت الأسبوع الماضي مع انتهاء عقده في ملعب كرافن كوتيدج.
وأكد نادي بنفيكا أنه "توصل إلى اتفاق" مع سيلفا، الذي من المتوقع أن يوقع عقدًا يبقيه في ملعب إستاديو دا لوز حتى نهاية موسم 2027-2028، مع خيار لتمديد العقد حتى موسم 2028-2029.
واكتسب المدرب البالغ من العمر 48 عامًا سمعة طيبة في إنجلترا خلال فترات عمله مع هال سيتي وواتفورد وإيفرتون قبل أن يقود فولهام إلى فترة قوية من الاستقرار، مما جعله يرتبط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي لخلافة سيرجيو كونسيساو، قبل أن يختار الانتقال لبنفيكا.
يتزامن تعيين سيلفا مع رحيل مورينيو رسمياً، الذي انتهت عودته الثانية إلى بنفيكا مبكراً بسبب عرض مغري من إسبانيا.
وقد سار ريال مدريد بخطى سريعة لضمان خدمات «االسبيشال ون»، حيث وافق على دفع تعويض بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو) لتحريره من التزاماته في البرتغال.
تولى مورينيو تدريب بنفيكا في سبتمبر ويغادر النادي وهو في وضع قوي، بعد أن قاده إلى المركز الثالث في الدوري البرتغالي، مع الحفاظ بشكل ملحوظ على سجله خالٍ من الهزائم طوال الموسم بالمسابقة. وعلى الرغم من هذا النجاح، فإن جاذبية ملعب سانتياجو برنابيو كانت أقوى من أن يتجاهلها المدرب والنادي، حيث يسعى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى استعادة أمجاد الماضي.
وقال بنفيكا في بيان رسمي: "أعلن ريال مدريد رسمياً عن نيته التعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو مقابل مبلغ 15 مليون يورو، وهو ما يعادل قيمة بند إنهاء عقده الرياضي الحالي، وقد وافق المدرب على هذا التعاقد. وبذلك تنتهي الفترة الثانية لجوزيه مورينيو كمدرب لفريق كرة القدم المحترف في نادي بنفيكا. ونتمنى له كل التوفيق".
ويشكل هذا الرحيل نهاية فصل قصير لكنه مؤثر في مسيرة مورينيو في ملعب «إستاديو دا لوز»، حيث شغل سابقاً منصب مساعد المدرب وخاض تجربة قصيرة كمدرب رئيسي في عام 2000. والآن، يعود إلى النادي الذي حقق فيه نجاحات هائلة بين عامي 2010 و2013، وهي الفترة التي اشتهر فيها بإنهاء هيمنة برشلونة على الساحة المحلية، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.
وقد مهد ريال مدريد الطريق لعودة مورينيو رسمياً بإعلانه رحيل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا مساء الثلاثاء. وقال النادي في بيان: "توصل ريال مدريد وألفارو أربيلوا إلى اتفاق لإنهاء فترة عمله كمدرب للفريق الأول. ريال مدريد ممتن للغاية لألفارو أربيلوا، الذي أظهر طوال فترة وجوده في النادي، منذ أيامه في أكاديمية الشباب، ولاءً والتزاماً واحترافيةً مستمرة. إنه يجسد قيم نادينا. ريال مدريد، الذي سيظل دائماً موطنه، يتمنى لألفارو أربيلوا وعائلته بأكملها كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم."
ورغم أن سيلفا اشتهر مؤخرًا بإنجازاته في إنجلترا، إلا أنه يمتلك سيرة ذاتية مبهرة داخل البرتغال. فقد قاد فريق إشتوريل برايا بشكل لا يُنسى من الدرجة الثانية إلى التأهل للدوري الأوروبي قبل انضمامه لسبورتينج لشبونة. وخلال موسمه الوحيد مع «الأسود» في 2014-2015، حصد المركز الثالث ورفع كأس البرتغال بعد نهائي درامي ضد سك براجا.
تشمل مسيرته التدريبية أيضًا فترة ناجحة في اليونان، حيث فاز بلقب الدوري مع أولمبياكوس في موسم 2015-2016. والآن، يصبح سيلفا سادس مدرب يقود بنفيكا تحت رئاسة روي كوستا.
ومنذ عام 2021، شهد النادي تولي مدربين مثل جورج جيسوس وروجر شميدت وبرونو لاجي منصب المدير الفني، ولم يتمكن سوى شميدت من الفوز بلقب الدوري خلال تلك الفترة.