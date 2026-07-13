يوم المؤتمر الصحفي في نادي إنتر الذي يفتتح الموسم الجديد رسميًا، وقد ظهر أمام الميكروفونات كل من جوزيبي ماروتا وكريستيان كيفو. وتحدث كلاهما عن أهداف «النيراتزوري»، مع التركيز أيضًا على بعض اللاعبين بشكل فردي، ومنهم عنان خلايلة، لاعب يونيون سان خيلواز الذي أعلن رئيس إنتر فشل صفقة انتقاله للنادي.
رسميًا | إنتر يعلن فشل صفقة خلايلة
فشل صفقة خلايلة
أشار كيفو إلى المغادرين هذا الصيف: «لقد فقدنا لاعبين صنعوا تاريخ إنتر. لقد ساهموا في نجاح هذا الفريق. نود أن نشكرهم، فما قدموه ليس بالأمر الهين. لدينا مزيج من الخبرة والشباب. لدينا تشكيلة قادرة على المنافسة، مع نواة ثابتة من اللاعبين. لقد أظهروا جودتهم، وفازوا بالألقاب. سوق الانتقالات دائمًا ما يخدم أفكارنا ومستقبل هذا الفريق، بما يتماشى مع طموحات النادي ومالكيه".
وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن ماروتا رسمياً أن صفقة خليل قد فشلت نهائياً: «تلقينا خبراً منذ قليل. كنا قد تفاوضنا على انضمام خلايلة، لكنه لم يجتز الفحص الطبي. لا يمكنني الخوض في التفاصيل حفاظاً على الخصوصية، فقانون الصحة في إيطاليا صارم للغاية. هذا الرفض لم يصدر عن الطاقم الطبي لإنتر، بل عن اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI). علينا الآن التفكير في بديل محتمل. لدينا فراغ في الجانب الأيمن بسبب قرار دومفريس، الذي قرر إنهاء مسيرته في نادٍ مرموق مثل ريال مدريد. لم يكن هذا قرارًا رغبنا فيه. تعيدنا حالة خليل إلى نقطة البداية، وأنا واثق من أننا سنجد حلاً في أقرب وقت ممكن. نواجه بداية الموسم هذه ونحن نعلم أنه يتعين علينا استكمال تشكيلة الفريق. لكن دون قلق وبنهج عقلاني لاتخاذ أفضل الخيارات".
مستقبل ستانكوفيتش وبافارد
وقال كيفو: "هل يستطيع أليكس ستانكوفيتش أن يحذو حذو بيو؟ أتمنى ذلك وأتمنى له التوفيق. نحن نعرفه جيدًا، فقد اتخذ قرارًا شجاعًا قبل بضع سنوات. لعب في أندية أخرى خارج إيطاليا. وأعتقد أنه قدم موسمين مهمين. لقد نضج وتطور، وأنا متشوق لرؤيته على أرض الملعب".
ولم يبدِ كيفو أي موقف واضح حتى بشأن بافارد، الذي عاد بعد انتهاء فترة إعارته إلى مرسيليا: «إنه لاعب من فريقنا، ونحن نعرف الخيارات التي اتخذناها العام الماضي. لقد عاد، وسنتمكن من مشاهدته وهو يتدرب ثم نتخذ قرارًا».
هل سيغير إنتر طريقة اللعب؟
ولم يبد كيفو أي موقف واضح بشأن احتمال التخلي عن تشكيلة 3-5-2 أو على الأقل إجراء بعض التعديلات التكتيكية: "لقد قمنا بتغييرات متكررة حتى خلال الموسم الماضي. كما قمنا بتغيير أسلوب بناء الهجمات مرارًا، ولم نلتزم أبدًا بالهيكل الشهير لنظام 3-5-2. سيعتمد الأمر على خطة اللعب، وعلى رغبتنا في الضغط على الخصم. إذا لعبنا بنظام المراقبة الفردية، أو إذا بقينا بفارق لاعب واحد، فإن هذا النظام لن يظل أبدًا 3-5-2. ما يهمني هو المرونة، يجب على اللاعبين التكيف مع الخصم. يجب أن يتكيفوا مع المباراة"، أوضح المدرب.
ثم أكد رغبته في تحويل أندي ديوف نهائياً إلى لاعب جناح: «اللاعب المتعدد المهام موجود في الخطة، فنحن نتحدث عن لاعبي كرة قدم. لديّ هذه الفكرة المجنونة بتحويله إلى اللاعب الخامس، وقد أظهر ذلك من خلال شجاعته ومرحه. إنه يخوض المواجهات الفردية بشجاعة، ويرى المرمى، وكثيراً ما غير مسار المباريات».
أهداف إنتر
أكد كل من كيفو وماروتا أن الهدف هو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى. وبالطبع تحقيق نتائج أفضل في دوري أبطال أوروبا مقارنة بالموسم الماضي: "لقد أخطأنا في المباراتين ضد بودو، لكنني أعتبر ما حققناه حتى ذلك الحين إنجازًا إيجابيًا. خسرنا في مدريد في اللحظة الأخيرة، وكذلك ضد ليفربول. واضطررنا إلى خوض مباريات الملحق. وقد تحملتُ مسؤولية اتخاذ تلك القرارات. وربما أخطأتُ في شيء ما. لكن الفريق كان دائمًا طموحًا. أحيانًا تنجح في الوصول بعيدًا، وأحيانًا لا. علينا أن نسعى جاهدين لنكون منافسين على جميع الجبهات. المنافسون؟ نحن لا نخشى أحداً، نخشى أنفسنا فقط، ونركز على تحسين أدائنا وطموحنا، وأنا واثق من أننا سنحافظ على هذا الطموح هذا الموسم أيضاً. أنا هادئ ولا أخشى شيئاً".
أما ماروتا فقد أكد قائلاً: «نحن حاملو اللقب، فزنا بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا. وهذا يملؤنا بالفخر الشديد. الأهداف ذات مكانة رفيعة، وعلينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير في دوري أبطال أوروبا. لقد خرجنا من البطولة بعد مواجهة بودو، لكن هذا جزء من قواعد هذه الرياضة الرائعة. نواجه فرقًا عملاقة، خاصةً من الناحية المالية. نشارك ونحن نعلم أننا سنواجه صعوبات كبيرة. لحسن الحظ، لا توجد في الرياضة قاعدة تقول: «من ينفق أكثر يفوز أكثر». منذ عام 2020 وحتى اليوم، لم ينجح أي فريق في الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين متتاليتين، وهذا هو هدفنا".
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