أحمد فرهود

رسميًا | ريال مدريد يعلن "عقوبة" فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني.. هذا ما حدث في التحقيقات!

أزمة شوهت صورة ريال مدريد أمام العالم..

أعلن العملاق الإسباني ريال مدريد، "عقوبته الرسمية" ضد الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

ريال مدريد يُعاني إداريًا وفنيًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث بات قريبًا من "موسم صفري" جديد، بعد خسارة كل البطولات وصعوبة التتويج بلقب الدوري الإسباني.

    تفاصيل "أزمة" فالفيردي وتشواميني في ريال مدريد

    على مدار اليومين الماضيين؛ خرجت الكثير من الأخبار عن وقوع "اشتباكات جسدية" بين الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

    صحيفة "آس" وغيرها من وسائل الإعلام المُقربة من ريال مدريد، كشفت عن أن مناقشة ساخنة وقعت بين فالفيردي وتشواميني، بعد نهاية إحدى الحصص التدريبية.

    وأضافت: "في اليوم التالي.. حاول تشواميني تحية فالفيردي، إلا أن النجم الأوروجوياني رفض الرد عليه؛ وهو ما أشعل التوتر بينهما".

    ليس هذا فقط؛ فحسب "آس" قام فالفيردي بالتدخل أكثر من مرة على تشواميني خلال التدريبات، الأمر الذي أدى إلى اشتباكهما جسديًا فيما بعد.

    وأعلنت الصحيفة أنه أثناء الاشتباكات، سقط فالفيردي وتعرض لجرح في رأسه، مع دخوله في حالة "إغماء"؛ الأمر الذي أدى إلى نقله للمستشفى.

    بعدها.. أصدر فالفيردي بيانًا رسميًا؛ حيث لم ينفِ الخلافات مع تشواميني أو واقعة جرح الرأس، ولكنه كذب اخبار تعرضه للضرب من زميله الفرنسي.

    ومن ناحيته.. فتح ريال مدريد تحقيقًا تأديبيًا، في الساعات القليلة الماضية، ضد الثنائي الأوروجوياني والفرنسي؛ وذلك على خلفية هذه الواقعة.

    هذا ما حدث في التحقيقات مع فالفيردي وتشواميني!

    وفي هذا السياق.. أعلن العملاق الإسباني ريال مدريد، مساء اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات التأديبية التي أجراها مع فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

    ريال مدريد كشف في بيانٍ رسمي، عن أن فالفيردي وتشواميني، أبديا ندمهما الكبير؛ بسبب الواقعة التي حدثت بينهما، في اليومين الماضيين.

    وأشار الميرينجي إلى أن الثنائي اعتذر لبعضهما البعض؛ إلى جانب أنهما قدّما اعتذارهما أيضًا لباقي زملائهما، في صفوف الفريق.


  • عقوبة ريال مدريد ضد فالفيردي وتشواميني

    وبناء على ما سبق.. قرر العملاق الإسباني ريال مدريد، إغلاق القضية التأديبية ضد فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

    واكتفى ريال مدريد حسب بيانه الرسمي؛ بتغريم فالفيردي وتشواميني مبلغًا ماليًا يقدر بـ500 ألف يورو، بسبب الواقعة سالفة الذكر.

    ملحوظة| نحن كُنا عرضنا تقريرًا سابقًا يتحدث عن لوائح ريال مدريد في هذه الوقائع.. وهل سيطبق الرئيس فلورنتينو بيريز أقصى عقوبة عليهما أم لا.

    مسيرة ريال مدريد في الموسم الحالي

    العملاق الإسباني ريال مدريد عانى في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كما ذكرنا؛ حيث خسر جميع البطولات، وذلك على النحو التالي:

    * كأس العالم للأندية 2025: الوداع من نصف النهائي.

    * كأس السوبر الإسباني: الخسارة في المباراة النهائية.

    * كأس ملك إسبانيا: الوداع من دور ثمن النهائي.

    * دوري أبطال أوروبا: الوداع من ربع النهائي.

    كما يبتعد الميرينجي بفارق 11 نقطة، عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر"، في جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ ما يجعل التتويج باللقب في الموسم الحالي، أمرًا مستحيلًا.

    وكان ريال مدريد قد بدأ موسمه، مع المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو؛ حيث تم "إقالته" من منصبه في يناير 2026، وتعيين مواطنه ألفارو أربيلوا بدلًا منه.

