رسميًا.. البرتغالي برونو لاجي "مكتشف النجوم" مدربًا للدرعية في دوري روشن السعودي

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن النادي الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، تأتي هذه الخطوة بهدف بناء فريق تنافسي شرس قادر على الصمود في دوري الأضواء وتطبيق فلسفة كروية هجومية وحديثة.

وُلد لاجي في مدينة سيتوبال في الثاني عشر من مايو عام 1976، وبدأ مسيرته التدريبية مبكرًا في عام 1997 عبر أكاديمية نادي فيتوريا سيتوبال للشباب. يمتلك المدرب البرتغالي خبرة تدريبية واسعة، حيث قضى ثماني سنوات كاملة (2004 و2012) في صقل وتطوير المواهب الشابة داخل أكاديمية نادي بنفيكا العريقة، ليضع اللبنات الأولى لفكره التكتيكي.