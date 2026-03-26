يواصل نادي بايرن ميونيخ التخطيط لتشكيلته، ويُرسِّخ بذلك مكانة مهمة في قطاع الناشئين. فقد وقّع يونس أيتامر ولويس ريختر، من فريق الهواة، عقودًا جديدة تمتد حتى عام 2027.
رسميًا: بايرن ميونيخ يمدد عقد الثنائي ويرسل رسالة قوية
وبذلك، يمنح النادي الثنائي المصابين الوقت الكافي لاستعادة لياقتهما البدنية بالكامل بعد تعرضهما لإصابات خطيرة في الركبة.
ومؤخراً، تم توقيع عقد طويل الأمد مع لاعب الوسط ديفيد سانتوس دايبر، وهو أحد المواهب الصاعدة في النادي، والآن يتبعه لاعبان آخران هما أيتامر وريختر.
ويظهر في حالة أيتامر على وجه الخصوص سبب اتباع النادي لهذا النهج. فقد تعرض المهاجم في مارس 2024 لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة ضد أوغسبورغ الثاني، وكانت عواقب الإصابة أخطر مما كان متوقعًا في البداية. بعد الجراحة وفترة إعادة التأهيل الطويلة، بدا أن عودة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أصبحت وشيكة، قبل أن تتسبب إصابة خطيرة أخرى في الركبة في إعاقته في أوائل عام 2025. ومنذ ذلك الحين، لا يزال اللاعب المولود في ميونيخ، والذي يتدرب منذ سنوات عديدة في مركز تدريب الناشئين التابع لـ FCB، ينتظر عودته.
نادي بايرن ميونيخ يدعم أيتامر وريختر
كما يواجه ريختر البالغ من العمر 20 عامًا فترة توقف طويلة. فقد تعرض المدافع، الذي ينتمي إلى أكاديمية بايرن منذ عام 2014، لإصابة في الركبة قبل بضعة أسابيع، ولا يزال حاليًا في مرحلة مبكرة من إعادة التأهيل.
على الرغم من هذه الانتكاسات، يقدم النادي دعماً واضحاً للاعبين. صرح مدير أكاديمية الناشئين يوخن ساور: "يونس ولويس مع بايرن ميونيخ منذ سنوات عديدة، وللأسف تعرض كلاهما مؤخراً لسلسلة من الإصابات." وفي الوقت نفسه، أوضح النية وراء العقود الجديدة قائلاً: "نريد من خلال تمديد العقود أن نمنحهما الفرصة لاستعادة لياقتهما البدنية الكاملة بعد إصاباتهما الخطيرة في الركبة، ومن ثم السعي للعودة إلى الملاعب معنا".
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ
الوقت
المباراة
السبت، 4 أبريل
15:30
SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 7 أبريل
21:00
ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا)
السبت، 11 أبريل
الساعة 18:30
ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
الأربعاء، 15 أبريل
21:00
بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)
الأحد، 19 أبريل
17:30
بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)