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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

وكيله يعلنها رسميًا.. حقيقة "استغناء" الهلال عن كاليدو كوليبالي بعد مستواه الكارثي في كأس العالم

الهلال
خاليدو كوليبالي
السنغال
دوري روشن السعودي
كأس العالم
انتقالات

ماذا قال وكيل كاليدو كوليبالي؟!..

كشف فالي رمضاني، وكيل أعمال المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، حقيقة "استغناء" عملاق الرياض الهلال عن اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كوليبالي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق صيف عام 2023، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP

    حقيقة "استغناء" الهلال عن كاليدو كوليبالي

    وفي هذا السياق.. نفى فالي رمضاني، وكيل أعمال المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، قيام أي مسؤول في عملاق الرياض الهلال؛ بإبلاغ اللاعب بـ"الاستغناء" عنه بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    رمضاني أعلن في تصريحات مع موقع "365Scores"، سعادة كوليبالي في المملكة العربية السعودية ومع نادي الهلال؛ مؤكدًا على رغبة اللاعب في الوفاء بعقده، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2027.

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  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كاليدو كوليبالي يريد استعادة أفضل مستوياته

    واستكمالًا لتصريحاته.. أوضح فالي رمضاني، وكيل أعمال المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، أن اللاعب يُركز كليًا على استعادة أفضل مستوياته؛ من أجل مساعدة عملاق الرياض الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وشدد رمضاني على أن كوليبالي، لديّه رغبة كبيرة للغاية في قيادة الهلال؛ لتحقيق إنجازات كروية كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

  • القرار النهائي في يد سيموني إنزاجي!

    ومن ناحيته.. كشف موقع "365Scores" عن علمه بمنح مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، الحرية للإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل حسم مستقبل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، في صيف العام الحالي.

    وأشار الموقع إلى أن الهلال، لا ينوي "الاستغناء" عن كوليبالي بالفعل؛ لكن الإدارة أعطت إنزاجي حق القرار، سواء بالاعتماد عليه محليًا أو قيّده قاريًا فقط.

    وشدد على أن القرار؛ سيكون بناءً على الحالة الطبية والبدنية للاعب، خاصة أنه عانى من إصابة صعبة في نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    كوليبالي عانى من إصابة بـ"تورم تحت الجلد"؛ أبعدته عن مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم، من شهر أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم.

    وعاد المدافع السنغالي للمباريات مجددًا، من بوابة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ ولكنه يبدو متأثرًا من الغياب الطويل عن الملاعب، حيث يقدّم مستوى سيئ للغاية.

    هذا المستوى السيئ أو حتى الكارثي؛ هو ما دفع البعض للتأكيد على رغبة الهلال في "الاستغناء" عن كوليبالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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    مسيرة كاليدو كوليبالي مع نادي الهلال

    المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023 - كما ذكرنا -؛ قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة كوليبالي كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ23 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول حتى 30 يونيو 2026، قبل التجديد لموسم آخر.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي؛ لعب المدافع السنغالي 120 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 7 أهداف وصانعًا 5 آخرين.

    وتوّج كوليبالي بـ5 بطولات رسمية مع الهلال، منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ وهي دوري روشن السعودي للمحترفين "مرة"، بالإضافة إلى لقبين في كل من السوبر المحلي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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