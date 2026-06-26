وكيله يعلنها رسميًا.. حقيقة "استغناء" الهلال عن كاليدو كوليبالي بعد مستواه الكارثي في كأس العالم

ومن ناحيته.. كشف موقع "365Scores" عن علمه بمنح مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، الحرية للإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل حسم مستقبل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، في صيف العام الحالي.

وأشار الموقع إلى أن الهلال، لا ينوي "الاستغناء" عن كوليبالي بالفعل؛ لكن الإدارة أعطت إنزاجي حق القرار، سواء بالاعتماد عليه محليًا أو قيّده قاريًا فقط.

وشدد على أن القرار؛ سيكون بناءً على الحالة الطبية والبدنية للاعب، خاصة أنه عانى من إصابة صعبة في نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

كوليبالي عانى من إصابة بـ"تورم تحت الجلد"؛ أبعدته عن مباريات فريق الهلال الأول لكرة القدم، من شهر أبريل الماضي وحتى نهاية الموسم.

وعاد المدافع السنغالي للمباريات مجددًا، من بوابة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ ولكنه يبدو متأثرًا من الغياب الطويل عن الملاعب، حيث يقدّم مستوى سيئ للغاية.

هذا المستوى السيئ أو حتى الكارثي؛ هو ما دفع البعض للتأكيد على رغبة الهلال في "الاستغناء" عن كوليبالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.