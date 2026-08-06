رسميًا .. ريال مدريد يخطف ديوماندي من باريس في صفقة قياسية

من خلال توقيع عقد مدته 7 سنوات مع ديوماندي، ضمن ريال مدريد مستقبله على الأجنحة للعقد القادم، وكان النادي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، حيث راقب الكشافون تطور مستواه منذ بداياته في إسبانيا.
ويصبح الجناح الإيفواري خامس تعاقد لمورينيو هذا الصيف في فترة انتقالات مزدحمة بشكل لافت، حيث ينضم ديوماندي إلى زميله البارز برناردو سيلفا، الذي وصل في صفقة انتقال مجانية إلى جانب المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه.
ولتعزيز خط الدفاع بشكل أكبر، أنفق البلانكوس 55 مليون يورو على مارك كوكوريلا و20 مليون يورو على دينزيل دومفريس.
وبالإضافة إلى قيمة الصفقة الأساسية لديوماندي البالغة 125 مليون يورو، بلغت نفقات ريال مدريد الصيفية الآن نحو 200 مليون يورو، مع احتمال ارتفاع هذا المبلغ أكثر بسبب البنود الإضافية.