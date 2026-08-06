رسميًا .. ريال مدريد يخطف ديوماندي من باريس في صفقة قياسية

كان السباق على التعاقد مع ديوماندي من أكثر السباقات حدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن باريس سان جيرمان يتصدر السباق على ضم اللاعب الدولي الإيفواري، ومع ذلك، تحرك ريال مدريد بسرعة في المراحل النهائية من المفاوضات لخطف الصفقة متغلبًا على بطل فرنسا.

كان صعود ديوماندي إلى قمة كرة القدم الأوروبية صعودًا صاروخيًا، فقبل عامين فقط، كان يصقل مهاراته في أكاديمية DME بفلوريدا قبل أن ينتقل إلى ليجانيس، ثم ينضم إلى لايبزيج قبل عام واحد فقط في صفقة انتقال بلغت قيمتها 20 مليون يورو.

ومع تألقه البارز في الدوري الألماني، فرض دياموندي نفسه على الساحة العالمية حيث سجل 12 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال الموسم الماضي، ليصبح هدفًا رئيسيًا لكل الأندية الكبرى في أوروبا.