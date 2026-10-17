رسالته للكلاسيكو: سجل وصنع وطرد منافسه.. إعصار يامال مستمر وريال بيتيس ضحية جديدة!

تحول ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية إلى مسرح مفتوح لعرض كروي فردي استثنائي، بطله النجم الشاب لبرشلونة لامين يامال، الذي واصل نثر سحره وفرض هيمنته المطلقة على منافسات الدوري الإسباني، مسقطًا ريال بيتيس في فخ إعصاره الهجومي الذي لا يهدأ.

مرة جديدة برهن الجناح الشاب على قدرته الفائقة على قيادة الخط الأمامي للفريق الكتالوني وحسم أصعب المواجهات بأقل مجهود وبأعلى درجات الفعالية.

فرض صاحب القميص 10 نفسه نجمًا أوحد للميدان، بعدما افتتح التسجيل بهدف إعجازي وصنع هدفًا آخر لزميله جابرييل خيسوس إلى جانب كرة أخرى ألغاها التسلل، قبل أن يكون في قلب اللقطة التي شهدت طرد لاعب بيتيس فاكوندو بيرنال، ليرسم ملامح الانتصار بمفرده ويؤكد أنه المحرك الفعلي لكتيبة هانز فليك.



