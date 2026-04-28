رسالة واضحة لريال مدريد وبرشلونة.. هالاند يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي!
هالاند يضع حداً للشائعات حول انتقاله إلى الدوري الإسباني
قام هالاند بوضع حد قاطع للتكهنات المتعلقة باحتمال رحيله عن مانشستر سيتي. وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يُعتبر على نطاق واسع أكثر المهاجمين دقة في إنهاء الهجمات في عالم كرة القدم، هدفًا دائمًا لوسائل الإعلام الإسبانية، حيث أشارت تقارير إلى أن ريال مدريد أو برشلونة قد يبادران بخطوة لإغرائه بالرحيل عن الدوري الإنجليزي.
ومع ذلك، بعد توقيعه عقداً تاريخياً مدته 10 سنوات في ملعب الاتحاد في يناير 2025، أوضح هالاند أنه يرى مستقبله على المدى الطويل في مانشستر. وأعرب المهاجم عن حماسه لمسار النادي، مما أنهى أي آمال فورية لدى العملاقين الإسبانيين في الحصول على توقيعه.
"أنا سعيد جدًا"
في حديثه مع ESPN، تحدث هالاند بصراحة تامة عن حالته النفسية الحالية وافتقاره إلى الرغبة في البحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر. وأكد أن المشروع الجديد الذي يجري بناؤه لا يزال يمثل البيئة المثالية لنموه الشخصي والمهني.
وقال هالاند: "أنا سعيد للغاية وأتطلع إلى المستقبل، لأنني أعتقد أن هذه أوقات مثيرة بالنسبة لمانشستر سيتي كنادٍ ولي كلاعب أيضاً". "أتطلع إلى الاستمرار مع مانشستر سيتي".
تحذير لمنافسي الدوري الإنجليزي
كما وجه هالاند تحذيرًا قويًا لبقية فرق الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية التي مر بها مانشستر سيتي مؤخرًا تقترب من نهايتها.
على مدار الـ 18 شهراً الماضية، قام بيب جوارديولا بدمج موجة من المواهب الجديدة، بما في ذلك جانلويجي دوناروما ومارك جيهي وريان شرقي.
يعتقد هالاند أنه مع تكيف هؤلاء اللاعبين تماماً مع صعوبات اللعب في إنجلترا ونظام جوارديولا الصارم، سيصبح مانشستر سيتي قوة أكثر رعباً.
وأضاف هالاند: "حدثت تغييرات كثيرة خلال العامين الماضيين، بل وأقول خلال العام الماضي". "هناك الكثير من اللاعبين الذين قضوا وقتاً طويلاً هنا. لذا، مع وجود لاعبين جدد، فإن الأمر يستغرق وقتاً. ليس من السهل على أي شخص أن يأتي إلى دوري جديد، وبلد جديد، وكل هذا. يستغرق الأمر وقتاً للتأقلم. أعتقد أننا نعيش أوقاتاً مثيرة وأنا أتطلع إلى أن أكون جزءاً منها".
السعي لتحقيق ثلاثية تاريخية على الصعيد المحلي
على الرغم من التكهنات الداخلية التي ظهرت في وقت سابق من الموسم بأن مانشستر سيتي قد يتخلف عن آرسنال في الجانب التكتيكي، لا يزال النادي في طريقه لتحقيق ثلاثية محلية تاريخية. ويظل هالاند محور الهجوم الذي يبدو أكثر صقلًا مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم.
يتمتع مانشستر سيتي بمباراة مؤجلة خلف آرسنال، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط. ومن شأن الفوز على إيفرتون الأسبوع المقبل أن يعيد سيتي إلى صدارة الترتيب، في حين يضع الفريق نصب عينيه أيضاً نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي في منتصف مايو.