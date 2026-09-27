رسالة "واتس آب" تحسم أزمة محمد صلاح .. كواليس جديدة لمغادرة المنتخب المصري!

لا تزال تبعيات مغادرة محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، من معسكر المنتخب المصري بشكل مفاجئ، قبل مباراة جنوب السودان، تلقي بظلالها على الوضع العام مع المدير الفني حسام حسن، خاصة مع وجود تأكيدات إعلامية تتعارض مع ما ذكره بيان الاتحاد المحلي، بشأن غياب القائد عن اللقاء من أجل إراحته، بسبب أرضية الملعب "الترتان".
اتحاد الكرة المصري ذكر في بيانه، بأن رحيل محمد صلاح، جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، قبل مباراة أنجولا، حيث فضّل الجهاز الفني الحفاظ على اللاعب، بإبعاده عن المباراة المقررة يوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.