محمود خالد

حتى يغلق الباب .. محمد الدعيع يرد على "معايرته" بثمانية ألمانيا في كأس العالم!

رسالة حاسمة من أسطورة الأخضر..

قرر محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، أن يضع حدًّا للرسائل التي تذكره دومًا بليلة الهزيمة القاسية أمام ألمانيا، في نهائيات كأس العالم 2002.

الدعيع كان حاضرًا في تلك المواجهة القاسية، التي استقبل فيها ثمانية أهداف من ألمانيا، عن طريق ميروسلاف كلوسه (هاتريك)، مايكل بالاك، كارستن بانكر، توماس لينكه، أوليفر بيرهوف، بيرند شنايدر.

رسالة الدعيع بدت وكأنها رد قاطع على محاولات البعض بـ"معايرته"، حول النقطة المظلمة في مسيرته الكروية، بتذكيره دائمًا بتلك الهزيمة الثقيلة التي استهل بها المنتخب السعودي مشواره في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

    ماذا قال الدعيع؟

    ونشر محمد الدعيع، رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، بقوله "بما أن البعض يصر على تذكيري بمباراة ألمانيا في كل تغريدة لي، أنا أضع أهداف ألمانيا بكل احترام، هذه الأهداف لا ننكرها وتحملنا مسؤوليتها، لكن يبقى يا عزيزي شرف خدمة الوطن وتمثيله هو الذكرى الأجمل والأبقى عندي، قل ما تقول، والله ما هزيت شعرة من رأسي يا صغير".


  • السر وراء ثمانية ألمانيا

    وسبق أن تطرّق محمد الدعيع، للحديث عن كواليس مباراة الثمانية أهداف، كاشفًا عن سبب مثير وراء سيل الأهداف التي سجلها الألمان في شباكه.

    وقال الدعيع، عندما حل ضيفًا على برنامج "مع عزيز"، إن إضاءة الملعب كانت سيئة للغاية، خلال مباراة ألمانيا والسعودية، وقد ناقش هذا الأمر مع الحارس أوليفر كان، مضيفًا أن الملعب مغطى مثل الاستديو والإضاءة كانت تشوش على الرؤية.

    وأضاف الدعيع أنه يمتاز بالتعامل مع الكرات العرضية، ولكنه لم يستطع الخروج لإبعاد العرضيات في تلك المباراة، لأن إضاءة الملعب منعته من رؤية الكرة، إلا أن ميروسلاف كلوسه كان يرى الكرة من زاوية مختلفة، ولذلك استطاع التسجيل من تلك التمريرات.

    وتابع "الأمر ليس سببًا للهروب من الخسارة، وليس لي علاقة بمن تحدث عن أسباب أخرى، أنا أتحدث عن نفسي وأدائي خلال المباراة. الألمان ركزوا على التمريرات العرضية، وأخبرني كان أنهم عملوا بجد على عدم خروجي خلال لعب الكرات العرضية.


  • ملف مباراة ألمانيا

    وكان الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، قد هدد بإعادة فتح ملف كأس العالم 2002، في رسالة تحذير سابقة إلى نواف التمياط، ومحمد الدعيع وسامي الجابر، بداعي هجومهم ضد المدير الفني السابق للنصر، جورج جيسوس.

    وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، إن ما حدث في مباراة ألمانيا، التي خسرت فيها السعودية (8-0)، لا تسقط بالتقادم، وعلى الشارع الرياضي أن يعرف أسباب تلك الخسارة، مضيفًا أن محمد الدعيع كان حارس مرمى المنتخب، ونواف التمياط وسامي الجابر يركلان ركلة البداية.

    وأضاف الصرامي أن المنتخب السعودي استقبل 8 أهداف، منها خمسة بالرأس، وكان الثلاثي مشاركًا في تلك المباراة.

  • تعرضه للظلم في ألمانيا

    وبخلاف ثمانية ألمانيا، فإن محمد الدعيع تحدث عن كواليس أخرى حول رحلته في كأس العالم، ومنها أنه تعرض للظلم في مونديال 2006.

    وأوضح الدعيع، في حوار عبر بودكاست "مواجهة مع البكيري"، أن المدرب البرازيلي باكيتا، كان يريد إشراكه في مباراة إسبانيا، بعد ارتكاب زايد لأخطاء في مباراة أوكرانيا، مضيفًا أنه شعر بوجود تعامل غريب، إلا أنه بعد ذلك، كان وراء عودة باكيتا للتدريب في الهلال، بعدما حدّثه رئيس النادي، محمد بن فيصل، بشأن إمكانية عودة المدرب بعدما حرمه من المشاركة في كأس العالم، ليرد بالموافقة فورًا، مضيفًا أن مصلحة الفريق في المقام الأول، والأزرق توج معه بـ6 ألقاب، وهو يحترم ويقدّر اللاعبين لسنوات.

    وأضاف أسطورة الهلال "أثناء تواجدنا في معسكر بالعين، حيث كنا نستعد لمباراة الاتحاد، وجدت باكيتا يقول لي إنني أضحك وأمزح معه، وكأنه لم يحدث شيء في كأس العالم، فرددت عليه بأني أحترم رأي المدرب، فأخبرني بأن قرار استبعادي لم يكن قراره، وأن مسؤولًا كبيرًا رفض مشاركتي في البطولة، ولو لمدة 5 دقائق فقط، وتحدث معي سامي الجابر في هذا الأمر، وأخبرني أن أتحدث مع الأمير سلطان بن فهد لمنحي فرصة المشاركة، ولكني رفضت إبلاغه، وأريد فقط معرفة ما هو الخطأ الذي ارتكبته، رغم أني لم أنل بطاقة صفراء واحدة في الهلال، وكنت أول من يحضر وآخر من يرحل، كما كنت منضبطًا مع المنتخب".

    في المقابل، أكد الدعيع أنه شعر بالظلم في كأس العالم 2006، ولكنه سعيد بما حققه من مسيرة وإنجازات، مضيفًا أن جائزة حارس القرن في آسيا، والتي نالها من قِبل الاتحاد الدولي (فيفا)، في ألمانيا، تعد أغلى جوائزه؛ لأنها تمنح للاعبين كل 100 عام.


