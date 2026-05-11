بعث ليونيل ميسي رسالة تهنئة عاطفية بعد مشاهدته ناديه السابق برشلونة وهو يحسم لقب "لا ليجا" للعام الثاني على التوالي بطريقة تاريخية. وكان الأسطورة الأرجنتينية من أوائل المتفاعلين مع فوز "البلوجرانا" على غريمه ريال مدريد في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لينفرد بصدارة جدول الترتيب بفارق يستحيل تعويضه.
برسالة عاطفية.. ميسي يشارك برشلونة احتفالات التتويج التاريخي بلقب الليجا
الأعظم يحتفل من بعيد
ربما يلعب ميسي كرة القدم على بعد آلاف الأميال مع فريق إنتر ميامي، إلا أن قلبه لا يزال معلقاً بقوة في ملعب سبوتيفاي كامب نو. فبعد وقت قصير من إطلاق صافرة النهاية مساء الأحد، نشر الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" احتفالاً بهذه المناسبة. وجاء في منشوره، الذي سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم بين عشاق البلوجرانا: "أبطال!!! فيسكا بارسا!!! (عاش برشلونة)".
كانت الرسالة بمثابة إظهار واضح للدعم لكتيبة هانز فليك، التي هيمنت على المشهد المحلي للعام الثاني توالياً. وكثيراً ما أظهر ميسي، الذي لا يزال الهداف التاريخي للنادي، ارتباطه المستمر بالعملاق الكتالوني منذ رحيله عام 2021، وجاء هذا الانتصار الأخير ليمثل فرصة مثالية للاحتفال مع فريقه المحبب البلوجرانا.
مجد الكلاسيكو يحسم اللقب
حُسم اللقب بأكثر الطرق إرضاءً لجماهير برشلونة، وذلك بانتصار مهيمن بنتيجة 2-0 على الغريم التقليدي ريال مدريد. ودخل أصحاب الأرض المباراة وهم يدركون أن نقطة واحدة ستكون كافية للاحتفاظ بالتاج، لكنهم حققوا فوزاً مريحاً ليوسعوا الفارق في الصدارة إلى 14 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات. وكانت الأهداف التي سجلها ماركوس راشفورد وفيران توريس في الشوط الأول هي الفاصلة في حسم المواجهة.
لقد كانت ليلة تاريخية تجاوزت أهميتها مجرد حصد النقاط. فلأول مرة في التاريخ الطويل والحافل لهذا التنافس، تمكن النادي الكتالوني من حسم لقب "لا ليجا" حسابياً وبشكل مباشر أمام ألد خصومه. وبلغت الأجواء في كتالونيا ذروة الحماس، حيث لم يقتصر الأمر على تأكيد النتيجة النهائية لوضعهم كأبطال فحسب، بل عادلت أيضاً السجل التاريخي للمواجهات المباشرة بين الناديين بواقع 106 انتصارات لكل منهما.
انتصار فليك المؤثر وسط مأساة شخصية
حمل هذا الانتصار وزناً عاطفياً عميقاً للمدرب فليك، الذي وقف على الخطوط الجانبية رغم مواجهته لخسارة شخصية فادحة. كان النادي قد أكد في وقت سابق من اليوم وفاة والد فليك خلال الليل، ما ألقى بظلال كئيبة على الاستعدادات التي سبقت المباراة. واتخذ المدرب البالغ من العمر 61 عاماً قراراً شجاعاً بقيادة فريقه خلال الكلاسيكو قبل العودة إلى ألمانيا ليكون بجوار عائلته. وقد استجاب اللاعبون بوضوح لتفاني مدربهم، وقدموا أداءً منضبطاً منح المدرب الألماني لقبه الثاني في الدوري خلال عامين منذ وصوله إلى النادي.
مدريد في حالة من الفوضى
بينما يحتفل برشلونة، تسود حالة من الأزمة في العاصمة الإسبانية. بدا ريال مدريد بلا أنياب في كامب نو ولم يشكل أي تهديد حقيقي لإفساد الاحتفال. وتعكس هذه الهزيمة موسماً مليئاً بالمعاناة لفريق "لوس بلانكوس"، الذي واجه صعوبات في الحفاظ على استقرار المستوى وتعامل مع احتكاكات داخلية في غرفة الملابس طوال الموسم.
بالنسبة لجماهير البارسا، فإن رؤية أعظم لاعب في تاريخهم، ميسي، ينضم إلى الاحتفالات من فلوريدا لم تزدهم إلا شعوراً بوحدة النادي وازدهاره في قمة كرة القدم الإسبانية.