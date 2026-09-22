على الرغم من غيابه الطويل، لا يزال دي ليخت جزءًا أساسيًا من خطط المنتخب الوطني في ظل مدربه الجديد. وقبيل سلسلة صعبة من مباريات دوري الأمم أمام ألمانيا وصربيا واليونان، أكد أسطورة برشلونة تشافي أنه يتابع عن كثب مسيرة تعافي المدافع في مانشستر.

وكشف المدرب الهولندي قائلًا: «نعم، نحن على تواصل معه ومع مانشستر يونايتد. لقد مرّ بفترة صعبة. كما كنت على تواصل مؤخرًا مع فرينكي دي يونج وتشافي سيمونز. نحن بحاجة إلى جميع لاعبينا، وخاصة هؤلاء».

وتأكيدًا على مكانة قلب الدفاع ضمن صفوف المنتخب الهولندي، أضاف تشافي: «إنه بحالة جيدة. نحن نطمئن على أحوالهم. نريد الاطمئنان لأننا بحاجة إلى جميع اللاعبين. وفي هذه الحالة، يُعد دي ليخت لاعبًا مهمًا. وقد يكون مهمًا في المستقبل».



