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رسالة إلى دي ليخت.. تشافي يعد مدافع مانشستر يونايتد بالمنتخب الهولندي!
العودة التي طال انتظارها
غاب قلب الدفاع الهولندي عن المنافسات الرسمية لما يقارب العام. فقد أبعدته إصابة مزمنة في الظهر لأول مرة في نوفمبر 2025، لتبدأ رحلة تعافٍ مليئة بالإحباط. وبعد نصف عام من العلاج التحفظي دون جدوى، اضطر المدافع في نهاية المطاف إلى القبول بضرورة الخضوع لتدخل طبي.
خضع دي ليخت لعملية جراحية في مايو، وهو قرار أنهى رسمياً آماله في المشاركة بكأس العالم 2026. والآن بعد عودته إلى التدريبات في كارينجتون، يحقق نجم مانشستر يونايتد تقدماً بدنياً ملحوظاً. ويتوقع الطاقم الطبي أن يصبح جاهزاً أخيراً للاختيار بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.
- AFP
تشافي يتابع عن كثب
على الرغم من غيابه الطويل، لا يزال دي ليخت جزءًا أساسيًا من خطط المنتخب الوطني في ظل مدربه الجديد. وقبيل سلسلة صعبة من مباريات دوري الأمم أمام ألمانيا وصربيا واليونان، أكد أسطورة برشلونة تشافي أنه يتابع عن كثب مسيرة تعافي المدافع في مانشستر.
وكشف المدرب الهولندي قائلًا: «نعم، نحن على تواصل معه ومع مانشستر يونايتد. لقد مرّ بفترة صعبة. كما كنت على تواصل مؤخرًا مع فرينكي دي يونج وتشافي سيمونز. نحن بحاجة إلى جميع لاعبينا، وخاصة هؤلاء».
وتأكيدًا على مكانة قلب الدفاع ضمن صفوف المنتخب الهولندي، أضاف تشافي: «إنه بحالة جيدة. نحن نطمئن على أحوالهم. نريد الاطمئنان لأننا بحاجة إلى جميع اللاعبين. وفي هذه الحالة، يُعد دي ليخت لاعبًا مهمًا. وقد يكون مهمًا في المستقبل».
تجاوز الانتكاسات المبكرة
لقد اختبرت رحلة العودة قائد أياكس السابق اختباراً قاسياً. فعندما اختار إجراء عمليته الجراحية في وقت سابق من هذا العام، اعترف دي ليخت بخيبة أمله العميقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب: "بعد ستة أشهر من العلاج والعمل الجاد للعودة، كانت الجراحة هي الخيار الوحيد المتبقي"، معبراً عن أسفه لعدم قدرته على مساعدة يونايتد وتفويته كأس العالم.
وبالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن عودته الوشيكة تمثل دفعة دفاعية هائلة. فالمدرب مايكل كاريك ينتظر عودته بفارغ الصبر، إلى جانب تعافي نجوم آخرين من الفريق الأول. وعقب التعادل الأخير 1-1 أمام فولهام، قال كاريك: "ديالو، آمل أن يكون قد تدرب مع المجموعة بحلول عودتنا. ودي ليخت يعمل أيضاً على استعادة لياقته البدنية".
- Getty Images Sport
اختبار توتنهام في الانتظار
يستأنف مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أمام توتنهام في العاشر من أكتوبر. وفي حين لم يذهب كاريك إلى حد ضمان مشاركة دي ليخت أمام توتنهام، فإن عودة المدافع إلى التدريبات الجماعية تشير إلى أن ظهوره بات وشيكًا.
وإذا تمكن اللاعب الهولندي من إثبات جاهزيته البدنية للمباريات خلال الأسابيع المقبلة، فإنه سيعزز خط دفاع يونايتد على الفور. علاوة على ذلك، فإن عودة ناجحة على الصعيد المحلي ستعيده بقوة إلى دائرة المنافسة على مكان في قائمة تشافي المقبلة لمنتخب هولندا وهم يتطلعون إلى المستقبل.
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