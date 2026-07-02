أكمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، انتقاله إلى نادي شيكاغو فاير، بعد مغادرته برشلونة، لكن هذه الخطوة أثارت مشاعر مختلطة لدى عائلته؛ فقد اعترفت زوجته آنا ليفاندوفسكا، بأنها خائفة للغاية من التوجه إلى الولايات المتحدة، وتحدثت بصراحة عن التضحيات التي يتطلبها دعم أحد أكبر نجوم كرة القدم.
"أنا خائفة للغاية" .. رسالة مؤثرة من زوجة روبرت ليفاندوفسكي بعد انتقاله إلى شيكاغو فاير!
شيكاغو فاير ينجح في التعاقد مع ليفاندوفسكي
أكد نادي "شيكاغو فاير" التعاقد مع ليفاندوفسكي في صفقة انتقال مجانية؛ حيث وقع الدولي البولندي عقدًا يمتد حتى موسم 2027-28. ووصف النادي الذي يلعب في دوري MLS وصول المهاجم صاحب الـ37 عامًا، بأنه "لحظة فارقة في تاريخ الرياضة في شيكاغو".
ويغادر ليفاندوفسكي برشلونة، بعد أن سجل 120 هدف في 193 مباراة على مدار أربعة مواسم. وخلال فترة وجوده في كامب نو، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات قبل أن ينتقل في النهاية إلى الولايات المتحدة.
وبينما يمثل هذا الانتقال لحظة مهمة لنادي شيكاغو فاير، فقد أثار أيضًا ردود فعل عاطفية من عائلة ليفاندوفسكي وهم يستعدون لبدء فصل جديد من حياتهم.
ليفاندوفسكا تعبر عن مشاعرها الصادقة بشأن انتقالها
وتحدثت زوجة المهاجم، آنا ليفاندوفسكا، عن انتقال العائلة في منشور مطول عبر منصة إنستجرام، موضحةً أن هذه الخطوة لم تكن سهلة على الإطلاق، رغم الحماس الذي أحاط بها، معترفة بأنها ترددت في كيفية التعبير عن مشاعرها قبل أن تقرر التحدث بصراحة.
وكتبت: "قضيت وقتًا طويلًا أتساءل عمّا سأكتبه هنا؛ كان بإمكاني نشر صورة وأنا أبتسم، وكتابة عبارة مثل: نحن نمضي قدمًا، والتظاهر بأن كل شيء على ما يُرام. لكن الأمر ليس كذلك. وأريد أن أكون صادقة تمامًا معكم. هناك تغيير هائل ينتظرنا؛ الانتقال إلى شيكاغو. وعلى الرغم من أنه ينبغي عليّ أن أكتب عن الحماس، إلا أنني أريد اليوم أن أقول لكم شيئاً واحداً: أنا خائفة للغاية".
وأوضحت "كانت الأسابيع القليلة الماضية بمثابة رحلة مليئة بالتقلبات العاطفية الشديدة بالنسبة لي؛ أصبحت برشلونة بيتي، ملاذي الآمن، الذي أحببته من كل قلبي. إن فكرة أنني سأضطر إلى حزم أمتعتي مرة أخرى، وترك ما بنيته، والبدء من الصفر مرة أخرى، تربكني ببساطة."
التضحيات التي تكمن وراء مسيرة لاعب كرة القدم
تحدثت ليفاندوفسكا عن واقع الحياة مع رياضي من النخبة، مؤكدة أن النجاح على أرض الملعب غالبًا ما ترافقه تنازلات كبيرة خارجها. كما تحدثت عن مخاوفها بشأن ابنتَيهما مع مغادرة إسبانيا.
وأضافت: "الحياة مع رياضي لا تقتصر على اللحظات الرائعة فحسب؛ بل تتضمن أيضًا تنازلات عائلية صعبة. يمثل مسار روبرت المهني تحديًا جديدًا لنا. أنا أقف إلى جانبه وأدعمه بكل قوتي؛ لأننا فريق واحد. لكن بصفتي امرأة، لدي الحق في أن أشعر بالخوف. لدي الحق في أن أشعر بالإرهاق، ولن أتظاهر اليوم بخلاف ذلك.
بصفتي أمًّا، أشعر بضغط هائل. أنا قلقة على الفتيات ومشاعرهن، وعلى مدرستهن الجديدة، وعلى كيفية تكيفهن مع عالم جديد تمامًا. أي شخص مرّ بتجربة انتقال كبير كهذا مع أطفال يعرف مدى الضغط النفسي الذي يتعرض له الوالدان."
- AFP
ليفاندوفسكي يبدأ فصلاً جديداً في الدوري الأمريك
ويبدأ ليفاندوفسكي الآن المرحلة التالية من مسيرته مع فريق "شيكاغو فاير"، حاملًا معه سجل تهديفي متميز، اكتسبه خلال فترات لعبه مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبرشلونة.
ويأمل النادي الذي يلعب في دوري MLS، أن تساهم خبرته وقدرته على إنهاء الهجمات في تعزيز مساعيه للصعود في ترتيب الدوري الشرقي، في الوقت الذي تتأقلم فيه عائلته مع الحياة في شيكاغو عقب انتقالهم من إسبانيا.