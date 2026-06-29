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رد على عرض برشلونة.. هاري كين يكشف مستقبله في بايرن ميونخ!
رفض قاطع لعرض برشلونة
وفقًا لموقع «The Athletic»، تلقى نادي برشلونة ضربة قوية في سعيه للتعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي، بعد أن قوبلت استفساراته حول إمكانية التعاقد مع كين بالرفض الفوري. وعلى الرغم من المكانة المرموقة التي يمنحها الانتقال إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، فقد أوضح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، من خلال وكلائه، أنه لا يزال ملتزمًا تمامًا بمشروع بايرن ميونخ.
سعى النادي الكتالوني إلى فهم وضع كين في إطار بحثه عن خليفة طويل الأمد لروبرت ليفاندوفسكي، الذي غادر النادي في نهاية الموسم. ومع ذلك، كانت الرسالة الواردة من الجانب الإنجليزي واضحة لا لبس فيها: لن يتم التطرق إلى مستقبله رسمياً إلا بعد انتهاء مهامه مع المنتخب الوطني في كأس العالم هذا الصيف، لكن الأساس لبقائه في الدوري الألماني يجري إرساؤه بالفعل.
- Getty Images Sport
كين سعيد بحياته في ميونخ
منذ انتقاله المثير للانتباه من توتنهام في عام 2023، تأقلم كين بسلاسة مع الحياة في بافاريا. كان لدى المهاجم خيار تفعيل بند تحرير محدد في عقده هذا الصيف، لكنه اختار بشكل لافت عدم تفعيله. ولتفعيل هذا البند، كان يتعين على كين إبلاغ بايرن بنواياه بحلول شهر يناير، وهو الموعد النهائي الذي انقضى دون أي تحرك من جانب اللاعب.
كان هذا القرار مؤشراً واضحاً على سعادته في ألمانيا. بعد أن حصد بالفعل لقبين في الدوري منذ وصوله، يشعر اللاعب السابق في توتنهام أن لديه أفضل فرصة لمواصلة الفوز بالألقاب مع العملاق الألماني بدلاً من المخاطرة بالانتقال إلى الدوري الإسباني في هذه المرحلة من مسيرته.
أرقام قياسية ومصطلحات جديدة
كان تأثير كين في بايرن ميونخ تاريخياً بكل ما للكلمة من معنى. خلال موسم 2025-26، سجل رقماً مذهلاً بلغ 61 هدفاً و7 تمريرات حاسمة في 51 مباراة فقط. وقد دفعه هذا الأداء إلى احتلال المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي برصيد 146 هدفاً في ثلاثة مواسم فقط. ومع اقتراب انتهاء عقده الحالي في عام 2027، يحرص مجلس إدارة بايرن ميونخ على تجديد عقده لفترة أطول.
وأكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن المسؤول عن الشؤون الرياضية، في وقت سابق من هذا العام أن النادي يبذل جهودًا حثيثة لضمان بقاء نجمه الرئيسي.
وفي حديثه في يناير، أشار إيبرل إلى أن النادي يجري محادثات مع كين بشأن عقد جديد. ويأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها كين نفسه في نوفمبر، حيث بدا أنه يرفض أي حديث عن رحيله، مؤكدًا أنه من «المستبعد جدًّا» أن يغادر النادي الذي يلعب في الدوري الألماني في نهاية هذا الموسم.
- Getty Images Sport
الأنظار تتجه نحو المجد في كأس العالم
ورغم أن مستقبله مع ناديه يبدو محسومًا، فإن تركيز كين ينصب حاليًا على قيادة منتخب إنجلترا نحو تحقيق النجاح على الصعيد الدولي. وقد أظهر قائد «الأسود الثلاثة» مستوى رائعًا خلال كأس العالم الحالية، حيث سجل هدفين في الفوز 4-2 على كرواتيا وهدفًا آخر في الفوز 2-0 على بنما. وبهذه الأهداف، ارتفع رصيده الإجمالي في البطولة إلى 11 هدفًا، وارتفع رصيده الإجمالي مع المنتخب الوطني إلى 82 هدفًا في 117 مباراة دولية.
وفي الوقت الذي يستعد فيه توماس توخيل بفريقه لمواجهة أول عقبة في مرحلة خروج المغلوب أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء، يظل كين محور الفريق. وسيشكل الاستقرار الذي وفره قراره بالبقاء في بايرن دافعاً قوياً لإنجلترا وهي تخوض مباريات دور الـ32.