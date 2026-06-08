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رد على أخبار الانتقال لريال مدريد.. وكيل خوليان ألفاريز يكسر صمته بعد أسابيع من ربطه ببرشلونة!
الوكيل يرد على التكهنات المتعلقة ببرنابيو
اشتعلت الأجواء في عالم كرة القدم بشائعات تفيد بأن ألفاريز قد يكون موضوع صفقة انتقال مثيرة بين الناديين المتنافسين في المدينة. ومع إعادة انتخاب بيريز مؤخرًا رئيسًا لريال مدريد، ازدادت الأحاديث حول التعاقد مع لاعب من فئة "الجالاكتيكوس"، ويعتقد الكثيرون أن مهاجم أتلتيكو مدريد يتناسب مع المواصفات المطلوبة للهدف السري الذي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، والذي يجري مناقشته في دوائر مجلس الإدارة.
ومع ذلك، سارع ممثل الوكيل إلى توضيح الوضع الحالي. سُئل فرناندو هيدالجو، الوكيل الذي يدير مسيرة الفائز بكأس العالم، مباشرةً عن إمكانية انتقاله إلى سانتياجو برنابيو.
وقدم تقييماً صريحاً للوضع، قائلاً: "ليس لدينا أي معلومات حول هذا الموضوع ولم يتصل بنا أحد بشأنه".
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البحث عن نجم جديد
وبعد أن أثبت جدارته بالفعل في الدوري الإنجليزي وعلى الساحة الدولية، يُنظر إلى اللاعب الأرجنتيني على أنه المرشح المثالي لقيادة خط الهجوم في أحد الأندية الأوروبية العملاقة خلال العقد المقبل.
وقد زادت هذه الشائعات قوةً بسبب رغبة بيريز في التعاقد مع لاعب كبير شاب وذو سمعة طيبة، ولا يلعب حالياً في الدوري الإنجليزي .
وفي حين أن أتلتيكو مدريد قد يتردد في التخلي عن لاعبه المتميز لصالح أقوى منافسيه، فإن الأرقام المالية التي يتم تداولها تشير إلى أن أي عرض رسمي قد يختبر عزيمة إدارة النادي.
برشلونة أيضًا في السباق
ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يراقب عن كثب وضع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا. فقد نُسب إلى برشلونة أيضًا اهتمام طويل الأمد بالمهاجم، حيث ينظر إليه النادي على أنه خليفة محتمل على المدى الطويل لخياراته الهجومية الحالية. ولم تؤدِ احتمالية اندلاع صراع بين الفريقين في «الكلاسيكو» على التعاقد مع ألفاريز سوى إلى زيادة الإثارة في قصة انتقالات معقدة بالفعل.
ورغم أن تصريحات الوكيل تشير إلى عدم وجود مفاوضات رسمية جارية في الوقت الحالي، إلا أنها لم تغلق الباب تمامًا أمام انتقال محتمل في المستقبل.
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تتصاعد الضغوط على أتلتيكو
بالنسبة لـ«أتلتيكو»، تأتي الضجة المحيطة بنجمه في وقت صعب، في ظل سعي الفريق لبناء تشكيلة قادرة على المنافسة على الألقاب الكبرى. ومن شأن خسارة ألفاريز لصالح «ريال مدريد» أو «برشلونة» أن تشكل ضربة قوية لخطط دييجو سيميوني، ويُذكر أن النادي غير مستعد للتخلي عنه إلا مقابل 150 مليون يورو على الأقل.
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، ستزداد الأضواء المسلطة على ألفاريز. ويبقى أن نرى ما إذا كان هو بالفعل اللاعب الذي يبلغ سعره 150 مليون يورو والذي يفكر فيه بيريز، لكن الصمت من جانب معسكر اللاعب قد انكسر الآن، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التطورات في ما أصبح بسرعة أكبر قصة في كرة القدم الإسبانية.