رد على ادعاءات إنزاجي وحطم الأرقام القياسية .. ديماركو "رجل الموسم" في إيطاليا وإنتر

حصد إنتر لقب الدوري الإيطالي رقم 21 في تاريخه بفضل مساهمة الجناح المولود عام 1997

بطل إيطاليا. حصد إنتر لقب الدوري الإيطالي رقم 21 في تاريخه، محققاً الفوز بعد غياب دام عامين ومستعيداً الشارة الثلاثية على صدره. كان هناك العديد من الأبطال في مسيرة الفريق النيرازوري، الذي خاض منافسة شرسة مع ميلان، بشكل خاص، ونابولي ليخيط "التريكولوري" مرة أخرى على صدره.

لكن من بينهم جميعاً، برز لاعب الجناح الأيسر، فيديريكو ديماركو، الذي كان، أكثر من أي وقت مضى، المهيمن المطلق على دوره والعنصر الأساسي. الأكثر ثباتاً، والأكثر حسماً.

موسم قياسي، يمكن تلخيصه بثلاثة أحرف، ثلاثة أسباب توضح النقاط الرئيسية لعمل الشاب الميلاني الذي أصبح بطلاً، مرة أخرى، وهو يرتدي قميص النيراتزوري.

    رجل التمريرات الحاسمة

    من السهل والمعتاد الحديث عن التمريرات الحاسمة. بالنسبة لديماركو، كان هذا الموسم الأفضل على الإطلاق من حيث المساهمة في الأهداف: 24 هدفاً، منها 6 أهداف سجلها بنفسه، لكن الأهم من ذلك هو 18 تمريرة حاسمة. حطم فيديريكو الرقم القياسي السابق، الذي كان يحمله بابو جوميز (16 مع أتالانتا 2019/20)، مبرهناً على أن أساس قوة تشكيلة 3-5-2 للنيرازوري يكمن في الأداء الهجومي للاعب خط الوسط الخامس.

    كان ديماركو حاسماً في كل لحظة من الموسم، بفضل تمريراته الحاسمة، حيث سجل 8 تمريرات حاسمة في 5 جولات بين الجولة 22 والجولة 26، عندما انطلق إنتر في السباق الحاسم للفوز باللقب.


    الرد على إنزاجي

    من الملعب إلى الميكروفون. نعم، لأن ديماركو أراد في بداية العام أن يعبر عن شعور كان، على ما يبدو، كامنًا فيه منذ فترة طويلة. في نهاية سبتمبر، في الواقع، أطلق الظهير نكتة حول حقيقة أن إنزاجي، خلال فترة إدارته، كان يستبدله غالبًا في حوالي الدقيقة 60 من المباراة.

    شيء لم يقنع اللاعب تمامًا أبدًا، الذي نادرًا ما ينهي المباريات هذا العام قبل الربع ساعة الأخيرة: تم استبداله 4 مرات فقط، عندما بدأ المباريات، قبل الدقيقة 75، على الأقل في الدوري الإيطالي. أثار خروجه ضجة كبيرة: من ناحية، أكد عدم التوافق التام بين أحد رموز إنتر والمدرب السابق، وعزز على الفور علاقته مع كريستيان كيفو، الذي أظهر دائمًا تقديرًا كبيرًا لديماركو. 

    ثبات المستوى

    إن الحرف «C» في أبجديات موسم ديماركو هو بلا شك «الثبات» الذي أظهره. وبغض النظر عن الأرقام والأهداف والتمريرات الحاسمة، التي سنستعرضها لاحقاً، فقد كان الجناح دائماً في قمة مستواه.

    لعب أكثر من 2500 دقيقة في الدوري الإيطالي، في حين كان يكتفي في السنوات السابقة باللعب ما بين 2100 و2200 دقيقة. لم يتغيب أبدًا عن المباريات المهمة، على عكس لاعبين أساسيين آخرين مثل لاوتارو وتشالهان أوغلو وتورام الذين واجهوا، بالتناوب، بعض المشاكل البدنية. باختصار، كان دائمًا ثابتًا، سواء من حيث الحضور البدني بحد ذاته أو من حيث ثبات الأداء. 

    عام ديماركو بالأرقام

    بعد أن تناولنا الإحصائيات الفردية، نختتم حديثنا بالأرقام. لعب ديماركو 43 مباراة هذا الموسم، وسجل 7 أهداف (6 في الدوري الإيطالي و1 في دوري أبطال أوروبا)، وقدم 18 تمريرة حاسمة. في الدوري، لم يسجل أي لاعب رقماً أكبر في المساهمة في الأهداف، في منصة التتويج التي يحتل النيرازوري ثلثيها، بفضل وجود لاوتارو.

    أرقام هائلة إذا أخذنا دوره في الاعتبار، وكذلك عدد الدقائق التي لعبها: فقد كان ثالث أكثر اللاعبين استخداماً من قبل تشيفو بعد أكانجي وسومر.

    باختصار، كل هذا يعزز الشعور بأن جزءًا كبيرًا من هذا اللقب الذي فاز به إنتر يعود الفضل فيه إلى ديماش، الذي هو على استعداد، من بين أمور أخرى، لتمديد علاقته بالنادي، بتمديد عقده الحالي حتى عام 2028.

    الجميع سعداء، مع أسباب واضحة تجعله خياراً أساسياً للنادي الميلاني. 

