رد جميل ريال مدريد ونجوم ليون رفضوا هداياه.. إندريك يتألق والتعمري يُذهل!

شهد ملعب ليون أمسية كروية استثنائية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، حيث حسم نادي ليون مواجهته المثيرة أمام ضيفه رين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء عرف تألقًا لافتًا للموهبة البرازيلية إندريك والنجم الأردني موسى التعمري.

المباراة التي حفلت بالندية والإثارة منذ دقائقها الأولى كانت مسرحًا لرسائل متبادلة بين اللاعبين وأنديتهم، خاصة في ظل الأنباء القاطعة الواردة من العاصمة الإسبانية حول مستقبل المهاجم الشاب إندريك مع ناديه الأصلي ريال مدريد، مما أضفى صبغة من التحدي على كل لمسة للكرة في هذا الصدام الكروي الممتع.



