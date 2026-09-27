AFP
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بعد الانتقادات الموجهة لمنتخب فرنسا.. كامافينجا: أطلب من الهجوم القيام بأدواره فقط!
التوقعات التكتيكية للمهاجمين
تحدث كامافينجا في مؤتمر صحفي، حيث أوضح موقفه بشأن المهام الدفاعية للاعبين الهجوميين داخل المنتخب الوطني. وكانت فرنسا قد حققت فوزًا بنتيجة 1-0 على تركيا في أول مبارياتها تحت قيادة زين الدين زيدان، ويستعد المنتخب الآن لمواجهة حاسمة في المجموعة أمام بلجيكا غدًا.
وفي معرض حديثه عن توازن الفريق، قال لاعب خط الوسط بوضوح: «أنا لا أطلب من المهاجمين القيام بعمل دفاعي جنوني. كل ما نطلبه منهم هو أداء مهامهم.» ويبرز هذا النهج العملي رغبة في تحقيق النظام دون تحميل خط الهجوم أعباءً زائدة.
- AFP
إعادة إشعال المنافسة مع بلجيكا
سيواجه المنتخب الفرنسي غدًا مساءً منتخب بلجيكا الواثق من نفسه، بعد فوزه المثير للإعجاب بنتيجة 2-0 على إيطاليا. تُعيد هذه المباراة بطبيعة الحال ذكريات اللقاءات السابقة، لكن كامافينغا سارع إلى إضفاء أجواء من المرح والمزاح في مرحلة الإعداد لها. وعندما سُئل عن التوتر الذي لا يزال قائمًا بين البلدين، أجاب: "[يضحك] إنها مباراة مهمة جدًا، لأن بلجيكا تبقى دولة كبيرة. أما بخصوص ما حدث، فأنتم أيها البلجيكيون من لا تزال الغصة عالقة في حلوقكم [يبتسم]. لكن لا، إنها مباراة جميلة جدًا لخوضها، وكلنا متحمسون لخوض هذا النوع من المباريات."
الحياة في ظل زيدان ومواجهة خصوم مألوفين
يمثل وجود زيدان على مقاعد البدلاء تحولاً كبيراً بالنسبة للفريق. واعترف كامافينجا بأن رؤية هذه الشخصية الأسطورية تتولى القيادة كانت أمراً مفاجئاً في البداية، حيث قال: "جميعنا نعرف ما يمثله بالنسبة لفرنسا. في البداية، كان أمراً مميزاً وغريباً بعض الشيء أن نواجهه". وفي الوقت نفسه، تلقى المعسكر الفرنسي دفعة معنوية طفيفة بسبب غياب حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا عن تشكيلة المنافس. وعلّق كامافينجا مازحاً على استبعاد زميله في النادي قائلاً: "تحدثنا معاً قبل الاختيار، ونعم، أنا سعيد جداً لأنه غير موجود [يبتسم]".
- AFP
ماذا بعد لفرنسا؟
تخوض فرنسا مواجهة أمام بلجيكا مساء الغد وصدارة المجموعة على المحك. من شأن تحقيق فوز ثانٍ على التوالي أن يمنح زيدان بداية مثالية في مشواره التدريبي وأن يوفر زخماً كبيراً. وعقب هذه المواجهة الحاسمة، سيعود كامافينغا وزملاؤه إلى أنديتهم لاستئناف مهامهم المحلية.
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