سرقة صريحة أمام الجميع والفساد يصل بميسي لنهائي كأس العالم .. ردود أفعال غاضبة على أداء حكم ريمونتادا الأرجنتين ومصر

مرة أخرى يتصدر الجدل التحكيمي المشهد في كأس العالم 2026، وسط اتهامات للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير بمجاملة الأرجنتين على حساب مصر.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16، شهدت تقدم مصر بهدفين لياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل عودة الأرجنتين بثلاثية سجلها كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز، لينتهي اللقاء 3/2 لممثل أمريكا الجنوبية.

تحدثنا هنا عن الجدل التحكيمي الخاص باللقاء، وسط شبهات حول هدف ملغي لمصر كان يجب احتسابه، وهدف الفوز للأرجنتين الذي يبدو أن محمد صلاح استحق ركلة جزاء قبل تسجيله.

ما حدث تسبب في حالة من الغضب الصاخب عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" وهذا ما نستعرضه معًا..