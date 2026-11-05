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زهيرة عادل

لو كان في ليفربول ما فعل ذلك ولم يمر على طرابزون أسوأ منه .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح أمام فرايبورج

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور ضد فرايبورج
طرابزون سبور
فرايبورج
دوري المؤتمر الأوروبي
ليفربول

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح أمام فرايبورج؟

بعد حصد النقاط كاملة في أول جولتين من دوري المؤتمر الأوروبي 2026-27، لم يفلح النجم المصري محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور نحو مواصلة الانتصارات، حتى سقط الليلة أمام فرايبورج الألماني.

الفريق التركي خسر اليوم الخميس، بهدف نظيف، على أرضه، أمام فرايبورج، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

ولسوء حظ "مو"، يواصل الجمهور التركي هجومه عليه – كما هو الحال في المباريات الأخيرة، في ظل تذبذب مستواه.

في السطور التالية، نطلعكم على ما كتبه الجمهور حول ما قدمه صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وفرايبورج..

  • يسدد صلاح الركلات الحرة فقط لتعزيز أرقامه الشخصية من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، لا تحاولوا تصوير الأمر على غير ذلك. بوجود موتشي في الفريق، لا ينبغي لصلاح أن يتولى تنفيذها؛ فهو يبلغ من العمر 35 عامًا، وسجله في هذا الجانب معروف للجميع.

  • يجب على صلاح التوقف عن تنفيذ الكرات الثابتة فورًا، فموتشي أفضل منه في ذلك.

  • هل يلعب صلاح بشكل سيئ، أم أنني أتوهم ذلك؟

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  • أونواتشو وصلاح من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون بالفعل إلى من يحمل عبئهم في الملعب.

  • لم يمر على طرابزون سبور عبر السنين أي لاعب نفّذ ركنيات سيئة مثل صلاح.

  • يحاول صلاح جعل مجموعة من المهرجين عديمي الفائدة يلعبون كرة القدم.

  • يا صلاح، لو كنت في ليفربول لكنت سجلت تلك الفرص. (بعدما أهدر 3 انفرادات أمام مرمى لايبزيج)

  • ألا يحق لصلاح أن ينهال بالضرب على كل من في الملعب، واحداً تلو الآخر؟

  • مشكلة صلاح في مدرب طرابزون سبور

  • ندم على انضمام صلاح لطرابزون سبور

  • يرتكب أخطاء جسيمة